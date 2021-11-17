Bellingcat пообіцяли випустити текстову версію розслідування щодо "вагнерівців" вже сьогодні

Перша інформація про підготовку матеріалу з'явилася ще у грудні 2020 року, проте дата виходу переносилася майже пів року.

У середу, 17 листопада, незалежна група розслідувачів Bellingcat випустить текстову версію розслідування можливого зриву спецоперації з упіймання бійців приватної військової компанії "Вагнер", що відбувся під Мінськом напередодні виборів президента Білорусі влітку 2020 року. Про це у вівторок, 16 листопада, на своєму Twitter повідомив представник проекту Арік Толер.

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"(Розслідування вийде) завтра, не турбуйтеся. Вийде коли я прокинуся тут, у США", — повідомив учасник Bellingcat.

Вчора Толер також повідомив, що наразі завершується робота над перекладом тексту розслідування — воно вийде одночасно двома мовами, російською та англійською. Також, за його словами, команда Bellingcat закінчувала включення деяких нових коментарів, "отриманих із запізненням від осіб/груп, зазначених у розслідуванні".

У пресслужбі групи розслідувачів уточнили, що обсяг тексту розслідування перевищує 11 тисяч слів. У ньому будуть викладені висновки журналістів, які базуються на "інтерв'ю з людьми, які особисто причетні до операції".

Засновник та виконавчий директор Bellingcat Еліот Хіггінс слідом за Толером також повідомив, що розслідування "вагнергейту" вийде сьогодні.

"Додаємо останні штрихи. Я не говоритиму, коли саме (вийде публікація), тому що ми в жодному разі не встигнемо, але ми випустимо її як тільки все буде готове", — написав розслідувач у Twitter.

Хіггінс додав, що сьогодні вийде "дуже довга текстова версія" розслідування, а не фільм чи серіал Netflix.

"Ми не маємо угоди з Netflix, незважаючи на те, що повідомлялося", — уточнив засновник групи.

При цьому керівник проекту запевнив, що фільм, присвячений "вагнергейту", вийде пізніше, проте дата ще не визначена.

Що таке "вагнергейт"?

Цим терміном називають можливий зрив операції українських спецслужб із упіймання російських найманців. Йдеться про події, що відбулися 29 липня, коли у санаторії під Мінськом білоруські силовики затримали 33 особи, які, за їхніми словами, прибули до республіки "для дестабілізації ситуації перед президентськими виборами".

Пізніше Офіс генпрокурора України повідомив, що частина із затриманих у Білорусі бойовиків брали участь у війні на Донбасі, а деякі з них могли бути причетні до краху малайзійського Боїнга. Українське відомство звернулося до білоруських колег із проханням видати 28 із затриманих осіб. Проте вже 14 серпня стало відомо, що майже всіх затриманих передали Росії.

У грудні минулого року болгарський журналіст та головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що Україна планувала затримати російських бойовиків у межах спецоперації, яка провалилася через політичне рішення, ухвалене в Києві, "на рівні президентської інституції". Тоді ж учасник проекту заявив, що Bellingcat готує розслідування інциденту, оприлюднення якого згодом переносилося майже пів року. Раніше Хіггінс обіцяв, що текстова частина матеріалів вийде до кінця жовтня, проте цього не сталося.

В Офісі президента заперечували свій зв'язок із провалом спецоперації.