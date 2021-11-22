"Приглашения на эфир не получал". "Слуга народа" Герус обвинил Савика Шустера во лжи

Коллеги журналиста уверяют, что партия подтвердила участие нардепа в программе, однако сам политик это отрицает.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заверил, что не получал приглашения поучаствовать в пятничном выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера", хотя во время эфира ведущий заявил, что тот просто отказался приходить в студию. Об этом нардеп написал в своем Facebook.

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Так, в пятницу, 19 ноября, одна из частей программы "Свобода слова" была посвящена "зеленой энергетике". Тогда ведущий Савик Шустер заявил, что Герус, как и замминистра энергетики Максим Немчинов, отказались приходить в студию.

"Максим Немчинов… А, правильно, это же правительство. Это же власть, которая к нам больше не ходит. Власть решила к нам не ходить, потому что мы неправильные (…) И Андрей Герус тоже должен был быть у нас, но так как они все нас бойкотируют — ну и пожалуйста", — сказал Шустер во время того, как операторы показали два пустых кресла в студии.

В ответ сегодня Герус заявил, что "ни от Шустера, ни от работников его студии приглашения на этот эфир не получал". В то же время нардеп отреагировал на слова журналиста о том, что действующие власти "не понимают, что такое демократия".

"Вообще в 2019 году у "Студии Савика Шустера" было два варианта, куда идти. Либо на 24 канал на небольшие деньги, либо на ТРК "Украина" на очень большие деньги. Выбрал, конечно,… демократию", — написал представитель пропрезидентской фракции.

Помимо этого он раскритиковал подход авторов программы к соблюдению "принципа равенства противоположных взглядов" во время эфиров — по словам политика, в пятницу у Шустера должны были выступить всего два представителя власти и пятеро их оппонентов.

Также Герус заявил, что еще в июле 2020 года перед рассмотрением законопроекта о "зеленых тарифах" съемочные группы телеканала "Украина 24" "каждое утро ждали" его у дома.

"Пожалуй, по какой-то логике, это должно было испугать и изменить позицию. Как только рассмотрение вопроса "зеленых" тарифов было завершено, то и журналисты "Украина 24" исчезли. То есть, думаю, всем очевидно, для чего эти медиа-активы нужны. И с демократией это не имеет ничего общего", — добавил политик.

[ + – ] Пост Геруса об эфире "Свободы слова"

На критику со стороны Геруса в комментариях под его постом ответила одна из сотрудников "Студии Савика Шустера" Дарья Тарасова. Журналистка обвинила нардепа во лжи.

"Ну вы же врете. Пресс-служба офиса (президента — ред.) вас делегировала, мы подтвердили. Равно как подтвердили и зам.министра. Который, как и вы, не пришел", — написала Тарасова, прикрепив к своему комментарию скриншот с Facebook-страницы партии "Слуга народа", на котором показано, что политсила анонсировала выступление Геруса на канале "Украина" в минувшую пятницу.

После этого Герус повторил, что "никакого приглашения не получал".

"Ваши коммуникации с третьими лицами – это ваши дела", — заявил политик.

[ + – ] Дискуссия Дарьи Тарасовой и Андрея Геруса в Facebook

Отметим, что на странице партии "Слуга народа" остался пост с анонсом эфиров с участием представителей политической силы на пятницу, 19 ноября. Там указано, что Герус должен был участвовать в эфире на телеканале "Украина" с 21:00 до 00:00 — именно в это время транслировалась программа Савика Шустера.

[ + – ] Скриншот с Facebook-страницы "Слуги народа"

Напомним, главной темой пятничного выпуска "Свободы слова" был срыв операции украинских спецслужб по поимке "вагнеровцев". На эфир, по словам Шустера, были приглашены президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава Службы безопасности Андрей Баканов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, вице-премьер министр — министр по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий Ирина Верещук. Однако представители действующей власти не явились в студию.

В свою очередь советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал приглашение на эфир "вызовом на телевизионный ковер к олигарху".

"Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указке олигарха бегать эфирами не будут. Эти времена уже закончились", — заявил Подоляк.

Глава фракции "слуг" Давид Арахамия тем временем объяснил свой отказ прийти на эфир списком приглашенных в студию гостей.

"Увидев полный состав приглашенных гостей, убедился, что уходить нет никакого смысла. (…) Из состава стало понятно, что мои призывы к государственной позиции и недопущение падения имиджа Украины будут не только проигнорированы, а скорее наоборот превратятся в массу манипулятивных лозунгов и высказываний", — написал народный депутат в Facebook.

Помимо этого уже сегодня Шустера раскритиковал другой представитель "Слуг народа" — нардеп, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев. В своем телеграм-канале политик заявил, что журналист выборочно допускает на ток-шоу представителей власти, а редакция его студии распространяет "недостоверные, направленные на дискредитацию" руководства государства факты.

"Действительно, такие проявления демократии не укладываются в представления о ней власти и требуют разъяснения — это уже демократия либо только борьба за нее? Зрители также интересуются возможны ли такие проявления демократии со стороны медиа в демократической Италии и почему Савика не волновало восприятие учения о демократии украинской властью ранее, до Первой медийной?" — написал Гетманцев.

Другой "слуга народа", Олег Дунда, назвал Шустера "престарелым пропагандистом", сравнив его с российским журналистом Владимиром Познером. Свое высказывание политик проиллюстрировал фотографией, на которой вместе позируют Шустер, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман и другие. Подробнее об этом фото можно узнать в специальном материале Фокуса.

[ + – ] Пост Дунды с критикой Шустера

Затем нардеп опубликовал совместное фото Шустера, Познера и другого ведущего Евгения Киселева с подписью "Фото, как и рукописи, не горят…".

[ + – ] Пост Дунды с фотографией Шустера, Киселева и Познера

Напомним, в последнем эфире "Свободы слова" экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что глава ОП Андрей Ермак, ссылаясь на соответствующее указание президента Зеленского, поручил перенести финальную стадию спецоперации по поимке "вагнеровцев", после чего последовал ее провал.