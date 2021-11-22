"Запрошення на ефір не отримував". "Слуга народу" Герус звинуватив Савіка Шустера в брехні

Колеги журналіста запевняють, що партія підтвердила участь нардепа у програмі, проте сам політик це заперечує.

Народний депутат із фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запевнив, що не отримував запрошення взяти участь у п'ятничному випуску програми "Свобода слова Савіка Шустера", хоча під час ефіру ведучий заявив, що той просто відмовився приходити до студії. Про це нардеп написав у своєму Facebook.

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Так, у п'ятницю, 19 листопада, одна із частин програми "Свобода слова" була присвячена "зеленій енергетиці". Тоді ведучий Савік Шустер заявив, що Герус, як і заступник міністра енергетики Максим Немчинов, відмовилися приходити до студії.

"Максим Немчинов… А, правильно, це ж уряд. Це ж влада, яка до нас більше не ходить. Влада вирішила до нас не ходити, бо ми неправильні (…) Й Андрій Герус теж мав бути в нас, але оскільки вони всі нас бойкотують — ну й будь ласка", — сказав Шустер під час того, як оператори показали два порожні крісла в студії.

У відповідь Герус заявив, що "ні від Шустера, ні від працівників його студії запрошення на цей ефір не отримував". Водночас нардеп відреагував на слова журналіста про те, що чинна влада "не розуміє, що таке демократія".

"Загалом у 2019 році у "Студії Савіка Шустера" було два варіанти, куди йти. Або на 24 канал на невеликі гроші, або на ТРК "Україна" на дуже великі гроші. Обрав, звичайно, демократію", — написав представник пропрезидентської фракції.

Крім цього він розкритикував підхід авторів програми до дотримання "принципу рівності протилежних поглядів" під час ефірів — за словами політика, у п'ятницю у Шустера мали виступити лише два представники влади та п'ятеро їхніх опонентів.

Також Герус заявив, що ще в липні 2020 року перед розглядом законопроєкту про "зелені тарифи" знімальні групи телеканалу "Україна 24" "щоранку чекали" його біля будинку.

"Мабуть, за якоюсь логікою, це мало злякати та змінити позицію. Щойно розгляд питання "зелених" тарифів було завершено, то й журналісти "Україна 24" зникли. Тобто, думаю, всім очевидно, для чого ці медіа-активи потрібні. І з демократією це не має нічого спільного", — додав політик.

[ + – ] Допис Геруса про ефір "Свободи слова"

На критику з боку Геруса в коментарях під його дописом відповіла одна зі співробітників "Студії Савіка Шустера" Дар'я Тарасова. Журналістка звинуватила нардепа у брехні.

"Ну ви ж брешете. Пресслужба офісу (президента — ред.) вас делегувала, ми підтвердили. Так само як підтвердили і заступника міністра. Який, як і ви, не прийшов", — написала Тарасова, прикріпивши до свого коментаря скріншот із Facebook-сторінки партії "Слуга народу", на якій показано, що політсила анонсувала виступ Геруса на каналі "Україна" минулої п'ятниці.

Після цього Герус повторив, що "жодного запрошення не отримував".

"Ваші комунікації з третіми особами — це ваші справи", — заявив політик.

[ + – ] Дискусія Дар'ї Тарасової та Андрія Геруса у Facebook

Зазначимо, що на сторінці партії "Слуга народу" залишився допис з анонсом ефірів за участю представників політичної сили на п'ятницю, 19 листопада. Там зазначено, що Герус мав брати участь в ефірі на телеканалі "Україна" з 21:00 до 00:00 — саме в цей час транслювалася програма Савіка Шустера.

[ + – ] Скріншот із Facebook-сторінки "Слуги народу"

Нагадаємо, головною темою п'ятничного випуску "Свободи слова" був зрив операції українських спецслужб із затримання "вагнерівців". На ефір, за словами Шустера, були запрошені президент Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Служби безпеки Андрій Баканов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, віцепрем'єр-міністр — міністриня з питань реінтеграції тимчасово-окупованих територій Ірина Верещук. Проте представники чинної влади не з'явилися до студії.

Зі свого боку, радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав запрошення на ефір "викликом на телевізійний килим до олігарха".

"Президент, керівник Офісу президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати по ефірах не будуть. Ці часи вже закінчилися", — заявив Подоляк.

Глава фракції "слуг" Давид Арахамія тим часом пояснив свою відмову прийти на ефір списком запрошених до студії гостей.

"Побачивши повний склад запрошених гостей, переконався, що йти немає жодного сенсу. (…) Зі складу стало зрозуміло, що мої заклики до державної позиції та недопущення падіння іміджу України будуть не тільки проігноровані, а скоріше навпаки перетворяться на масу маніпулятивних гасел і висловлювань", — написав народний депутат у Facebook.

Крім цього, вже сьогодні Шустера розкритикував інший представник "Слуг народу" — нардеп, голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев. У своєму телеграм-каналі політик заявив, що журналіст вибірково пропускає на ток-шоу представників влади, а редакція його студії поширює "недостовірні, спрямовані на дискредитацію" керівництва держави факти.

"Справді, такі прояви демократії не вкладаються в уявлення про неї влади і вимагають роз'яснення — це вже демократія чи тільки боротьба за неї? Савіка не хвилювало сприйняття вчення про демократію українською владою раніше, до Першої медійної?" — написав Гетьманцев.

Інший "слуга народу", Олег Дунда, назвав Шустера "старим пропагандистом", порівнявши його з російським журналістом Володимиром Познером. Свій вислів політик проілюстрував фотографією, де разом позують Шустер, ексглава МВС Арсен Аваков, експрем'єр Володимир Гройсман та інші. Докладніше про це фото можна дізнатися у спеціальному матеріалі Фокусу.

[ + – ] Допис Дунди з критикою Шустера

Потім нардеп опублікував спільне фото Шустера, Познера й іншого ведучого Євгена Кисельова з підписом "Фото, як і рукописи, не горять…".

[ + – ] Допис Дунди з фото Шустера, Кисельова та Познера

Нагадаємо, в останньому ефірі "Свободи слова" ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що голова ОП Андрій Єрмак, посилаючись на відповідну вказівку президента Зеленського, доручив перенести фінальну стадію спецоперації з упіймання "вагнерівців", після чого стався її провал.