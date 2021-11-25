У Зеленского оценили возможность введения военного положения в Украине с 1 декабря

Советник главы ОП назвал распространившиеся слухи фейком, уточнив, что Украина уже восьмой год обороняется без военного положения.

Заявления ряда политиков касательно скорого введения военного положения в Украине на фоне военной угрозы со стороны России не соответствуют действительности. Власти на данный момент на рассматривают такой шаг. Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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По словам представителя ОП, фейк о введении в стране военного положения распространяют российские СМИ и "специальные олигархические силы" в Украине. Подоляк отметил, что некоторые украинские политики распространяют эту недостоверную информацию, чтобы привлечь к себе внимание.

Советник главы Офиса президента напомнил, что Украина уже не первый год обороняется без военного положения и вводить его сейчас украинские власти не намерены — "даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ".

Помимо этого Подоляк добавил, что украинская сторона призывает государство-агрессора направить средства, которые тратятся на поддержание угроз соседним странам и Европе, на поддержку благосостояния своих граждан.

Напомним, в среду, 24 ноября, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что, по его информации, Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время примет решение о введении военного положения с декабря по февраль. Целью этого шага, по словам политика, является желание руководства страны получить контроль над СМИ и ограничить оппозиционные акции протеста. Аналогичную информацию распространил и народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива.

В свою очередь экс-глава пропрезидентской партии "Слуга народа", вице-спикер парламента Александр Корниенко заверил, что в случае активных военных действий со стороны РФ Верховная Рада может собраться для введения военного или чрезвычайного положения в течение нескольких часов.

Отметим, что военное положение в Украине вводилось в конце 2018 года сроком на 30 дней. Такое решение было принято в ответ на захват украинских кораблей с экипажем в районе Керченского пролива.