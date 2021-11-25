У Зеленського оцінили можливість запровадження воєнного стану в Україні з 1 грудня

Радник глави ОП назвав чутки фейком, що поширилися, уточнивши, що Україна вже восьмий рік обороняється без воєнного стану.

Заяви низки політиків щодо швидкого запровадження воєнного стану в Україні на тлі воєнного загрози з боку Росії не відповідають дійсності. Влада наразі не розглядає такий крок. Про це "РБК-Україна" повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За словами представника ОП, фейк про введення в країні воєнного стану поширюють російські ЗМІ та "спеціальні олігархічні сили" в Україні. Подоляк зазначив, що деякі українські політики розповсюджують цю недостовірну інформацію, аби привернути до себе увагу.

Радник глави Офісу президента нагадав, що Україна вже не перший рік обороняється без воєнного стану та вводити його зараз українська влада не має наміру — "навіть на тлі наявної інформації про загрозливу військову активність на території Росії поблизу наших кордонів".

Крім цього, Подоляк додав, що українська сторона закликає державу-агресора спрямувати кошти, які витрачаються на підтримку загроз сусіднім країнам і Європі, на підтримку добробуту своїх громадян.

Нагадаємо, у середу, 24 листопада, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив, що, за його інформацією, Рада національної безпеки та оборони України найближчим часом ухвалить рішення про введення воєнного стану з грудня до лютого. Метою цього кроку, за словами політика, є бажання керівництва країни отримати контроль над ЗМІ й обмежити опозиційні акції протесту. Аналогічну інформацію поширив і народний депутат із фракції ОПЗЖ Ілля Кива.

У свою чергу ексглава пропрезидентської партії "Слуга народу", віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко запевнив, що в разі активних воєнних дій із боку РФ Верховна Рада може зібратися для запровадження воєнного чи надзвичайного стану протягом кількох годин.

Зазначимо, що воєнний стан в Україні запроваджувався наприкінці 2018 року терміном на 30 днів. Таке рішення було прийнято у відповідь на захоплення українських кораблів із екіпажем у районі Керченської протоки.