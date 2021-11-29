В Киеве простились с бывшим мэром столицы Александром Омельченко (фото, видео)

На мероприятии, помимо родных, присутствовали политики Виталий Кличко, Александр Мороз и Анатолий Кинах. Похоронят Омельченко на Байковом кладбище.

В Киеве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Александром Омельченко, который умер 25 ноября в "Феофании". Об этом сообщает PavlovskyNews.

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Церемония стартовала в 10:00 в колонном зале КГГА, а желающих проститься с покойным Александром Омельченко в здание пускали при наличии COVID-сертификата, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении.

[ + – ] Церемония прощания с Александром Омельченко [ + – ] Церемония прощания с Александром Омельченко [ + – ] Церемония прощания с Александром Омельченко

Одними из первых на мероприятие прибыли мэр Киева Виталий Кличко, экс-премьер-министр Анатолий Кинах и бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз. Церемония прощания с Александром Омельченко, который умер 25 ноября в столичной "Феофании", продлилась до 13:00, после чего бывшего мэра Киева похоронят на Байковом кладбище.

[ + – ] Церемония прощания с Александром Омельченко в Киеве

Выступая на церемонии прощания, Виталий Кличко отметил роль Александра Омельченко в развитии Киева и назвал его своим наставником.

"Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне – уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям", — заявил мэр Киева.

На церемонию прощания привезли траурные венки от президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.

[ + – ] Церемония прощания с Александром Омельченко Фото: Страна

[ + – ] Церемония прощания с Александром Омельченко Фото: Страна

Александр Омельченко — мэр Киева с 1999 по 2006 год, народный депутат VI созыва, Герой Украины. Политик участвовал в выборах городского головы столицы в 2020 году и занял лишь 8 место — 2,98% голосов.

Александр Омельченко умер — хронология событий

18 ноября бывший мэр Киева Александр Омельченко попал в больницу с коронавирусом и значительным поражением легких. Городской голова столицы Виталий Кличко пожелал политику выздоровления и призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения.

25 ноября экс-мэр Киева Александр Омельченко умер в столичной больнице. Бывший столичный голова ушел из жизни в возрасте 83 лет. Сперва не сообщалось, от чего умер Александр Омельченко. Позже появилась информация, что экс-мэр Киева умер после операции на сердце. Александра Омельченко прооперировали в "Феофании" после того, как он перенес обширный инфаркт.