У Києві попрощалися з колишнім мером столиці Олександром Омельченком (фото, відео)

На заході, окрім рідних, були присутні політики Віталій Кличко, Олександр Мороз та Анатолій Кінах. Поховають Омельченка на Байковому цвинтарі.

У Києві відбулася церемонія прощання з колишнім мером столиці Олександром Омельченком, який помер 25 листопада у "Феофанії". Про це повідомляє Pavlovsky News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Церемонія стартувала о 10:00 у колонній залі КМДА, а охочих попрощатися з покійним Олександром Омельченком у будівлю пускали за наявності COVID-сертифікату, негативного тесту на коронавірус чи довідки про одужання.

[ + – ] Церемонія прощання з Олександром Омельченком [ + – ] Церемонія прощання з Олександром Омельченком [ + – ] Церемонія прощання з Олександром Омельченком

Одними з перших на захід прибули мер Києва Віталій Кличко, експрем'єр-міністр Анатолій Кінах і колишній речник Верховної Ради Олександр Мороз. Церемонія прощання з Олександром Омельченком, який помер 25 листопада у столичній "Феофанії", тривала до 13:00, після чого колишнього мера Києва поховають на Байковому цвинтарі.

[ + – ] Церемонія прощання з Олександром Омельченком у Києві

Виступаючи на церемонії прощання, Віталій Кличко зазначив роль Олександра Омельченка в розвитку Києва та назвав його своїм наставником.

"Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни — поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великим інтересом до життя і людей", — заявив мер Києва.

На церемонію прощання привезли жалобні вінки від президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.

[ + – ] Церемонія прощання з Олександром Омельченком Фото: Страна

[ + – ] Церемонія прощання з Олександром Омельченком Фото: Страна

Олександр Омельченко — мер Києва з 1999 по 2006 рік, народний депутат VI скликання, Герой України. Політик брав участь у виборах міського голови столиці у 2020 році та посів лише 8 місце — 2,98% голосів.

Олександр Омельченко помер — хронологія подій

18 листопада колишній мер Києва Олександр Омельченко потрапив у лікарню з коронавірусом і значним ураженням легень. Міський голова столиці Віталій Кличко побажав політику одужання та закликав українців дотримуватися карантинних обмежень.

25 листопада ексмер Києва Олександр Омельченко помер у столичній лікарні. Колишній столичний голова пішов із життя у віці 83 років. Спочатку не повідомлялося, від чого помер Олександр Омельченко. Згодом з'явилася інформація, що ексмер Києва помер після операції на серці. Олександра Омельченка прооперували у "Феофанії" після того, як він переніс великий інфаркт.