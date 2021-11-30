Вернули прокурору: Савченко заявила о подлоге документов в деле с фальшивыми COVID-сертификатами
Экс-нардеп после обвинений прокуратуры призвала украинцев бороться за свои права, которые "нарушаются карантинными ограничениями и принудительной вакцинацией".
Обвинительные акты в отношении экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры Веры за использование поддельных COVID-сертификатов вернули прокурору. Об этом Савченко написала в Facebook.
Акты должны исправить из-за служебного подлога документов и фальсификации материалов дела, утверждает она.
В сообщении не говорится, в какую именно прокуратуру направили обвинительные акты.
"По иронии судьбы, те, кто обвиняют сестер Савченко в подделке документов, сами же документы и подделывают", – подчеркнула она.
Далее Савченко призвала украинцев защищать свои права, которые власти нарушают карантинными ограничениями во время пандемии COVID-19.
"Не теряйте никаких инструментов для защиты своих прав. Подписывайте петицию президенту Украины, составленную во время митинга против нарушения прав человека 3 ноября 2021 года под Верховной Радой и Офисом президента", – добавила Савченко.
О какой петиции говорит Савченко?
Экс-нардеп в посте добавила ссылку на петицию, размещенную на сайте Офиса президента Украины 16 ноября этого года. Ее автор Александр Гумиров требует "восстановить правопорядок, разрушенный "карантинными" актами".
В тексте говорится, что все решения Кабинета Министров Украины, других органов власти и местного самоуправления по карантину ничтожны.
Авторы петиции призывают запретить дискриминацию в Украине по статусу вакцинированного и результатам любых медицинских тестов. Они хотят запретить принуждать человека получать ПЦР или ИФА-тесты и вакцинироваться от коронавируса.
Напомним, что сестер Савченко поймали в аэропорту Борисполя с поддельными COVID-сертификатами. Они возвращались в Украину из Турции. За такой поступок сестрам грозили следующие наказания: штраф до 850 гривен, арест до шести месяцев, или ограничение свободы до двух лет.
После этого случая глава МВД Денис Монастырский призвал украинцев одуматься и не подделывать документы о COVID-вакцинации.