Вернули прокурору: Савченко заявила о подлоге документов в деле с фальшивыми COVID-сертификатами

Экс-нардеп после обвинений прокуратуры призвала украинцев бороться за свои права, которые "нарушаются карантинными ограничениями и принудительной вакцинацией".

Обвинительные акты в отношении экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры Веры за использование поддельных COVID-сертификатов вернули прокурору. Об этом Савченко написала в Facebook.

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Акты должны исправить из-за служебного подлога документов и фальсификации материалов дела, утверждает она.

В сообщении не говорится, в какую именно прокуратуру направили обвинительные акты.

"По иронии судьбы, те, кто обвиняют сестер Савченко в подделке документов, сами же документы и подделывают", – подчеркнула она.

Далее Савченко призвала украинцев защищать свои права, которые власти нарушают карантинными ограничениями во время пандемии COVID-19.

"Не теряйте никаких инструментов для защиты своих прав. Подписывайте петицию президенту Украины, составленную во время митинга против нарушения прав человека 3 ноября 2021 года под Верховной Радой и Офисом президента", – добавила Савченко.

[ + – ] Сестры Савченко на митинге антивакцинаторов 3 ноября Фото: Скриншот/Страна

О какой петиции говорит Савченко?

Экс-нардеп в посте добавила ссылку на петицию, размещенную на сайте Офиса президента Украины 16 ноября этого года. Ее автор Александр Гумиров требует "восстановить правопорядок, разрушенный "карантинными" актами".

В тексте говорится, что все решения Кабинета Министров Украины, других органов власти и местного самоуправления по карантину ничтожны.

Авторы петиции призывают запретить дискриминацию в Украине по статусу вакцинированного и результатам любых медицинских тестов. Они хотят запретить принуждать человека получать ПЦР или ИФА-тесты и вакцинироваться от коронавируса.

[ + – ] Митинг антивакцинаторов в центре Киева

Напомним, что сестер Савченко поймали в аэропорту Борисполя с поддельными COVID-сертификатами. Они возвращались в Украину из Турции. За такой поступок сестрам грозили следующие наказания: штраф до 850 гривен, арест до шести месяцев, или ограничение свободы до двух лет.

После этого случая глава МВД Денис Монастырский призвал украинцев одуматься и не подделывать документы о COVID-вакцинации.