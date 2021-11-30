Повернули прокурору: Савченко заявила про підробку документів у справі з фальшивими COVID-сертифікатами

Екснардепка після звинувачень прокуратури закликала українців боротися за свої права, які "порушуються карантинними обмеженнями та примусовою вакцинацією".

Обвинувальні акти щодо екснардепки Надії Савченко та її сестри Віри за використання підроблених COVID-сертифікатів повернули прокурору. Про це Савченко написала у Facebook.

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Акти мають виправити через службову підробку документів та фальсифікацію матеріалів справи, стверджує вона.

У повідомленні не йдеться, до якої саме прокуратури направили обвинувальні акти.

"За іронією долі, ті, хто звинувачують сестер Савченко в підробці документів, самі ж документи і підробляють", — підкреслила вона.

Далі Савченко закликала українців захищати свої права, які влада порушує карантинними обмеженнями під час пандемії COVID-19.

"Не втрачайте жодних інструментів для захисту своїх прав. Підписуйте петицію президенту України, складену під час мітингу проти порушення прав людини 3 листопада 2021 року під Верховною Радою та Офісом президента", – додала Савченко.

[ + – ] Сестри Савченко на мітингу антивакцинаторів 3 листопада Фото: Скриншот/Страна

Про яку петицію говорить Савченко?

Екснардепка в посту додала посилання на петицію, розміщену на сайті Офісу президента України 16 листопада цього року. Її автор Олександр Гуміров вимагає "відновити правопорядок, зруйнований "карантинними" актами".

У тексті йдеться, що всі рішення Кабінету Міністрів України, інших органів влади та місцевого самоврядування щодо карантину є нікчемними.

Автори петиції закликають заборонити дискримінацію в Україні за статусом вакцинованого та результатами будь-яких медичних тестів. Вони хочуть заборонити примушувати людину отримувати ПЛР або ІФА-тести та вакцинуватися від коронавірусу.

[ + – ] Мітинг антивакцинаторів у центрі Києва

Нагадаємо, що сестер Савченко спіймали в аеропорту Борисполя із підробленими COVID-сертифікатами. Вони поверталися до України із Туреччини. За такий вчинок сестрам загрожували такі покарання: штраф до 850 гривень, арешт до шести місяців чи обмеження волі до двох років.

Після цього випадку голова МВС Денис Монастирський закликав українців одуматися та не підробляти документи про COVID-вакцинацію.