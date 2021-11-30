"Стоп геноцид": протестующие за снижение тарифов перекрыли трассу под Киевом (видео)

Десятки демонстрантов не пропускают транспорт на въезде в столицу. Участники акции требуют "обещанного снижения" стоимости коммунальных услуг.

В Киевской области на участке трассы Киев-Чоп протестующие перекрыли движение транспорта. Участники акции требуют снижения коммунальных тарифов. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает телеграм-канал Pavlovsky News.

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По данным журналистов, акция протеста проходит в 90 километрах от столицы. Судя по кадрам, снятым на месте происшествия, несколько десятков демонстрантов беспрерывно передвигаются по пешеходному переходу и не дают транспорту проехать.

В руках участников акции государственные флаги Украины и транспаранты с лозунгами "Где обещанное снижение тарифов", "Сколько будете издеваться надо мной", "Владимир Александрович, что вообще происходит? Мы уже ничего не понимаем", "Зеленский, остановись, что ты делаешь".

Как сообщают журналисты, протестующие время от времени пропускают транспорт, однако пробка все равно образовалась.

Напомним, ранее в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что цены на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию не растут и будут оставаться неизменными до конца текущего отопительного сезона. Аналогичное заявление в сентябре сделал и президент Украины Владимир Зеленский.

Также Фокус писал о том, как в октябре голые активистки протестовали за снижение коммунальных тарифов под стенами Верховной Рады.

Тем временем первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сегодня сообщил, что уже 1 декабря из украинских регионов в Киев будут свезены протестующие против действующей власти. Им, по словам политика, за участие в протестных мероприятиях обещают платить по 1000 гривен ежедневно.