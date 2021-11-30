"Стоп геноцид": протестувальники за зниження тарифів перекрили трасу під Києвом (відео)

Десятки демонстрантів не пропускають транспорт на в'їзді до столиці. Учасники акції вимагають "обіцяного зниження" вартості комунальних послуг.

У Київській області на ділянці траси Київ-Чоп протестувальники перекрили рух транспорту. Учасники акції вимагають зниження комунальних тарифів. Про це у вівторок, 30 листопада, повідомляє телеграм-канал Pavlovsky News.

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За даними журналістів, акція протесту проходить за 90 кілометрів від столиці. Судячи з кадрів, знятих на місці події, кілька десятків демонстрантів безперервно пересуваються пішохідним переходом і не дають транспорту проїхати.

У руках учасників акції державні прапори України та транспаранти з гаслами "Де обіцяне зниження тарифів", "Скільки знущатиметеся з мене", "Володимире Олександровичу, що взагалі відбувається? Ми вже нічого не розуміємо", "Зеленський, зупинись, що ти робиш" .

Як повідомляють журналісти, протестувальники час від часу пропускають транспорт, проте затори все одно утворилися.

Нагадаємо, раніше в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ціни на газ, тепло, гарячу воду й електроенергію не зростають і залишатимуться незмінними до кінця поточного опалювального сезону. Аналогічну заяву у вересні зробив і президент України Володимир Зеленський.

Також Фокус писав про те, як у жовтні голі активістки протестували за зниження комунальних тарифів під стінами Верховної Ради.

Тим часом перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко сьогодні повідомив, що вже 1 грудня з українських регіонів у Київ буде звезено протестувальників проти чинної влади. Їм, за словами політика, за участь у протестних заходах обіцяють платити 1 000 гривень щодня.