"Обратимся к партнерам": Рудык сказала, что ожидает власть, если не будут расследовать "вагнергейт"

Глава партии "Голос" заявила, что полгода назад на политсилу начали давить и подкупать нардепов.

Нардепы от партии "Голос" хотят обратиться к международным партнерам Украины, если не привлекут к ответственности тех, кто перенес спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Об этом корреспонденту Фокуса сказала глава партии "Голос" Кира Рудык во время акции "Защити Украину – останови переворот".

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"Мы требуем справедливого расследования "вагнергейта". Если власти не отреагируют, будем обращаться к международным партнерам. Правду не удастся скрыть", – отметила политик.

[ + – ] Рудык сказала, что спокойно относится к подкупам нардепов

Рудык также заявила о давлении на депутатов партии и ее руководство, которое началось еще полгода назад.

"Были подкупы членов партии "Голос", но мы спокойно к этому относимся. Ценности намного важнее", – добавила она.

Что сейчас происходит на Майдане?

Вечером на Майдане собрались около 2 тысяч человек. Полицейские частично перекрыли правительственный квартал.

Кроме расследования "вангергейта", участники акции требуют уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Протестующие назвали их "пророссийскими агентами".

Лидеры протеста говорили, что власти не вечны, а "предателей ждет одинаковая судьба".

Фокус ведет трансляцию с акции на Майдане.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 1-2 декабря возможную попытку госпереворота.

В центре Киеве из-за этого сегодня перекрыли десять улиц и изменили схему движения общественного транспорта. Протестующие на Майдане после окончания акции пошли к Офису президента Украины, возле которого коммунальщики возводили площадку для ледового катка.