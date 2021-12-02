"Впервые за 8 лет", — Бигус признал, что расследование о "золотых слитках" Кивы было фейком (видео)

Руководитель Bihus.info заявил, что недостоверной информацией о "состоянии" нардепа с ними поделился источник из силовых ведомств. Кива предупредил, что будет добиваться закрытия проекта Бигуса.

Глава журналистского проекта Bihus.Info Денис Бигус признал, что расследование о результатах обысков у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы оказалось фейком. Об этом журналист рассказал в видеообращении.

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По его словам, впервые за восемь лет существования проекта Bihus.Info произошла подобная ошибка при подготовке и публикации расследования.

Денис Бигус объяснил, что после премьеры материала по дому Ильи Кивы, в котором проходили обыски, с журналистами связался источник из правоохранительных органов.

Инсайдер рассказал, что владеет фото и видеоматериалами с места проведения следственных действий. После публикации нового расследования по Илье Киве выяснилось, что источник передал журналистам фотографии из другого уголовного производства, в рамках которого сотрудники ГБР проводили обыски в полтавском конвертационном центре.

"Я еще раз извиняюсь. Мы очень тщательно работаем, чтобы похожие ошибки появлялись только один раз в восемь лет. Я надеюсь, что следующей (ошибки — ред.) просто не будет. Простите еще раз", — добавил Денис Бигус в видеообращении.

В описании к видеоролику на Youtube-канале Bihus.Info сказано, что редакция проекта в скором времени свяжется с каждым украинским медиа, которые распространили расследование по Илье Киве, с просьбой удалить материал из ленты новостей.

[ + – ] Денис Бигус объяснил, как появилось фейковое расследование по Илье Киве

В комментарии PavlovskyNews нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в суде будет требовать от проекта Bihus.Info крупную компенсацию, а полученные деньги, в случае выигранного процесса, планирует передать в детские дома.

Илья Кива также обвинил коллег Дениса Бигуса в распространении дезинформации на протяжении последних лет и предупредил, что будет настаивать на закрытии редакции. На уточняющий вопрос корреспондента, о какой сумме компенсации идет речь, нардеп от ОПЗЖ ответил: "Я постараюсь их раздеть и раздуть. Ведь они работают за деньги. А значит — это их сакральная история, а деньги мы передадим в детские дома. Точно миллион…".

[ + – ] Илья Кива хочет добиться закрытия проекта Bihus.Info

Напомним, 1 декабря журналистский проект Bihus.Info опубликовал новое расследование по итогам обысков у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Авторы материала утверждали, что в рамках следственных действий правоохранители обнаружили у парламентария несколько золотых слитков, миллионы гривен наличными. Также в доме Ильи Кивы нашли портрет нардепа в образе диктатора Бенито Муссолини.

Утром 2 декабря расследование Bihus.Info удалили из Youtube, а Илья Кива обвинил журналистов во лжи. Народный депутат от ОПЗЖ пригрозил редакции судебными исками и рассказал, что для своего расследования журналисты использовали фотоматериалы из другого уголовного производства.