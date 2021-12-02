"Уперше за 8 років", — Бігус визнав, що розслідування про "золоті зливки" Киви було фейком (відео)

Керівник Bihus.info заявив, що недостовірною інформацією про "статки" нардепа з ними поділилося джерело із силових відомств. Кива попередив, що добиватиметься закриття проєкту Бігуса.

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус визнав, що розслідування про результати обшуків у нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви виявилося фейком. Про це журналіст розповів у відеозверненні.

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За його словами, вперше за вісім років існування проєкту Bihus.Info сталася подібна помилка під час підготовки та публікації розслідування.

Денис Бігус пояснив, що після прем'єри матеріалу про будинок Іллі Киви, де проходили обшуки, з журналістами зв'язалося джерело з правоохоронних органів.

Інсайдер розповів, що володіє фото та відеоматеріалами з місця проведення слідчих дій. Після публікації нового розслідування щодо Іллі Киви з'ясувалося, що джерело передало журналістам фотографії з іншого кримінального провадження, у межах якого співробітники ДБР проводили обшуки в полтавському конвертаційному центрі.

"Я ще раз перепрошую. Ми дуже ретельно працюємо, щоб схожі помилки з'являлися лише один раз на вісім років. Я сподіваюся, що наступної (помилки — ред.) просто не буде. Вибачте ще раз", — додав Денис Бігус у відеозверненні.

В описі до відеоролика на Youtube-каналі Bihus.Info сказано, що редакція проєкту незабаром зв'яжеться з кожним українським медіа, які поширили розслідування щодо Іллі Киви, з проханням видалити матеріал зі стрічки новин.

[ + – ] Денис Бігус пояснив, як з'явилося фейкове розслідування щодо Іллі Киви

У коментарі Pavlovsky News нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що в суді вимагатиме від проєкту Bihus.Info велику компенсацію, а отримані гроші, у разі виграного процесу, планує передати до дитячих будинків.

Ілля Кива також звинуватив колег Дениса Бігуса у поширенні дезінформації протягом останніх років та попередив, що наполягатиме на закритті редакції. На уточнювальне запитання кореспондента, про яку суму компенсації йдеться, нардеп від ОПЗЖ відповів: "Я намагатимуся їх роздягнути і роздмухати. Адже вони працюють за гроші. А значить — це їхня сакральна історія, а гроші ми передамо до дитячих будинків. Точно мільйон... ".

[ + – ] Ілля Кива хоче добитися закриття проєкту Bihus.Info

Нагадаємо, 1 грудня журналістський проєкт Bihus.Info опублікував нове розслідування за підсумками обшуків у нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Автори матеріалу стверджували, що в межах слідчих дій правоохоронці виявили в парламентаря кілька золотих зливків, мільйони гривень готівкою. Також у будинку Іллі Киви знайшли портрет нардепа в образі диктатора Беніто Муссоліні.

Вранці 2 грудня розслідування Bihus.Info видалили з Youtube, а Ілля Кива звинуватив журналістів у брехні. Народний депутат від ОПЗЖ пригрозив редакції судовими позовами та розповів, що для свого розслідування журналісти використали фотоматеріали з іншого кримінального провадження.