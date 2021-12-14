"Процесс сложный": В Офисе президента оценили вероятность завершения войны на Донбассе
В Офисе президента Украины считают, что результаты видеовстречи президентов России и США можно будет увидеть в следующем году.
Видеовстреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина показала готовность россиян к дипломатическому решению вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в комментарии "РБК Украина".
В следующем году станет понятнее, как эта беседа поможет урегулировать конфликт на востоке Украины, отметил он.
Договоренности двух президентов еще обсудят 15 декабря в Брюсселе. В этот день президент Украины Владимир Зеленский увидится с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Впечатление о конкретных договоренностях по Донбассу возникло благодаря повышенному вниманию СМИ к этой встрече, считает Подоляк.
В Кремле продолжают максимально отвлекать от результатов переговоров Путина и Байдена, подчеркнули в ОП.
"Кажется, что при стольких эмоциях и новостях не может не быть готового решения. Но на самом деле, процесс сложнее, у дипломатии есть шанс", – добавил советник главы ОП.
Напомним, что по итогам переговоров Путин и Байден договорились создать специальную структуру, чтобы обсуждать присоединение Украины к НАТО.
После этой встречи администрация Байдена решила задержать передачу Украине военной помощи на 200 миллионов долларов. Зеленский просил американского лидера поставить как можно больше оружия из-за вероятности российского вторжения.
СМИ также писали о возможном давлении США на украинские власти, чтобы они пошли на уступки по Донбассу. Речь может идти о предоставлении автономии некоторым оккупированным районам.