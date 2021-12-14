"Процесс сложный": В Офисе президента оценили вероятность завершения войны на Донбассе

В Офисе президента Украины считают, что результаты видеовстречи президентов России и США можно будет увидеть в следующем году.

Видеовстреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина показала готовность россиян к дипломатическому решению вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в комментарии "РБК Украина".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В следующем году станет понятнее, как эта беседа поможет урегулировать конфликт на востоке Украины, отметил он.

Договоренности двух президентов еще обсудят 15 декабря в Брюсселе. В этот день президент Украины Владимир Зеленский увидится с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Впечатление о конкретных договоренностях по Донбассу возникло благодаря повышенному вниманию СМИ к этой встрече, считает Подоляк.

[ + – ] Путин и Байден будут решать, вступать ли Украине в НАТО Фото: РИА Новости

В Кремле продолжают максимально отвлекать от результатов переговоров Путина и Байдена, подчеркнули в ОП.

"Кажется, что при стольких эмоциях и новостях не может не быть готового решения. Но на самом деле, процесс сложнее, у дипломатии есть шанс", – добавил советник главы ОП.

Напомним, что по итогам переговоров Путин и Байден договорились создать специальную структуру, чтобы обсуждать присоединение Украины к НАТО.

После этой встречи администрация Байдена решила задержать передачу Украине военной помощи на 200 миллионов долларов. Зеленский просил американского лидера поставить как можно больше оружия из-за вероятности российского вторжения.

СМИ также писали о возможном давлении США на украинские власти, чтобы они пошли на уступки по Донбассу. Речь может идти о предоставлении автономии некоторым оккупированным районам.