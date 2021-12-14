"Процес складний": В Офісі президента оцінили ймовірність завершення війни на Донбасі

В Офісі президента України вважають, що результати відеозустрічі президентів Росії та США можна буде побачити наступного року.

Відеозустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна показала готовність росіян до дипломатичного вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Про це сказав радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк у коментарі "РБК Україна".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Наступного року стане зрозумілішим, як ця бесіда допоможе врегулювати конфлікт на сході України, зазначив він.

Домовленості двох президентів ще обговорять 15 грудня у Брюсселі. Цього дня президент України Володимир Зеленський побачиться з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Враження про конкретні домовленості щодо Донбасу виникло завдяки підвищеній увазі ЗМІ до цієї зустрічі, вважає Подоляк.

[ + – ] Путін і Байден вирішуватимуть, чи вступатиме Україна до НАТО Фото: РІА Новини

У Кремлі продовжують максимально відволікати від результатів переговорів Путіна та Байдена, наголосили в ОП.

"Здається, що зі стількома емоціями і новинами не може не бути готового рішення. Але насправді процес складніший, дипломатія має шанс", — додав радник голови ОП.

Нагадаємо, що за підсумками переговорів Путін і Байден домовилися створити спеціальну структуру, щоб обговорювати приєднання України до НАТО.

Після цієї зустрічі адміністрація Байдена вирішила затримати передавання Україні військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Зеленський просив американського лідера поставити якнайбільше зброї через ймовірність російського вторгнення.

ЗМІ також писали про можливий тиск США на українську владу, щоб вони пішли на поступки щодо Донбасу. Йдеться про надання автономії деяким окупованим районам.