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Воевавшим на Донбассе иностранцам станет проще получить гражданство Украины: кому выдадут паспорта

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Военный-иностранец должен проявить себя перед Украиной

В категорию "льготников" попали иностранцы, служащие по контракту в ВСУ, помогавшие Украине бороться с терроризмом и преследуемые в России по политическим мотивам.

Тем, кто защищал территориальную целостность Украины, станет проще получить гражданство. Нардепы 14 декабря приняли соответствующий законопроект, следует из трансляции заседания Рады, которое транслировали в YouTube.

Главный инициатор законопроекта – глава Кабмина Денис Шмыгаль. Документ под номером 5630 поддержали 285 народных избранников. Больше всех отдали голоса "слуги народа" (187) и "Европейская солидарность" (25).

Депутаты от "Слуги народа" дали больше всех голосов

Документ выделяет следующие категории лиц, обладающие правом подавать заявление о принятии украинского гражданства вместе с отказом от гражданства другой страны:

  • иностранцы, которые служат по контракту в Вооруженных силах Украины;
  • те, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, участвовали в антитеррористической операции и сдерживал российскую агрессию на Донбассе
  • иностранцы, имеющие государственные награды;
  • помогавшие Украине бороться с терроризмом/

Получить украинское гражданство могут и те, кого в России преследовали по политическим мотивам.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, упрощающий предоставление украинского гражданства представителям диаспоры. В документе перечислены условия принятия в гражданство Украины.

Украинские нардепы также регистрировали законопроект №5822, позволяющий автоматически лишать украинского гражданства человека, который пожелал получить паспорт РФ.

"Слуги народа" хотели наказывать тех, кто скрыл двойное гражданство в электронных декларациях. Глава президентской фракции в Раде Давид Арахамия планирует подать соответствующий законопроект уже в январе следующего года.