Іноземцям, які воювали на Донбасі, стане простіше отримати громадянство України: кому видадуть паспорти
У категорію "пільговиків" потрапили іноземці, що служать за контрактом у ЗСУ, які допомагали Україні боротися з тероризмом і переслідувані в Росії з політичних мотивів.
Тим, хто захищав територіальну цілісність України, стане простіше здобути громадянство. Нардепи 14 грудня ухвалили відповідний законопроект, це випливає з трансляції засідання Ради, яке транслювали на YouTube.
Головний ініціатор законопроекту – голова Кабміну Денис Шмигаль. Документ під номером 5630 підтримали 285 народних обранців. Найбільше голосів віддали "слуги народу" (187) та "Європейська солідарність" (25).
Документ виділяє такі категорії осіб, які мають право подавати заяву про прийняття українського громадянства разом із відмовою від громадянства іншої країни:
1) іноземці, які служать за контрактом у Збройних Силах України;
2) ті, хто має визначні заслуги перед Україною, брали участь у антитерористичній операції та стримував російську агресію на Донбасі;
3) іноземці, які мають державні нагороди;
3) ті, хто допомагав Україні боротися з тероризмом.
Здобути українське громадянство можуть і ті, кого в Росії переслідували з політичних мотивів.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт, який спрощує надання українського громадянства представникам діаспори. У документі наведено умови прийняття до громадянства України.
Українські нардепи також реєстрували законопроєкт №5822, який дозволяє автоматично позбавляти українського громадянства людину, яка побажала отримати паспорт РФ.
"Слуги народу" хотіли карати тих, хто приховав подвійне громадянство в електронних деклараціях. Глава президентської фракції в Раді Давид Арахамія планує подати відповідний законопроєкт уже в січні наступного року.