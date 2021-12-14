Іноземцям, які воювали на Донбасі, стане простіше отримати громадянство України: кому видадуть паспорти

У категорію "пільговиків" потрапили іноземці, що служать за контрактом у ЗСУ, які допомагали Україні боротися з тероризмом і переслідувані в Росії з політичних мотивів.

Тим, хто захищав територіальну цілісність України, стане простіше здобути громадянство. Нардепи 14 грудня ухвалили відповідний законопроект, це випливає з трансляції засідання Ради, яке транслювали на YouTube.

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Головний ініціатор законопроекту – голова Кабміну Денис Шмигаль. Документ під номером 5630 підтримали 285 народних обранців. Найбільше голосів віддали "слуги народу" (187) та "Європейська солідарність" (25).

[ + – ] Депутати від "Слуги народу" дали найбільше голосів

Документ виділяє такі категорії осіб, які мають право подавати заяву про прийняття українського громадянства разом із відмовою від громадянства іншої країни:

1) іноземці, які служать за контрактом у Збройних Силах України;

2) ті, хто має визначні заслуги перед Україною, брали участь у антитерористичній операції та стримував російську агресію на Донбасі;

3) іноземці, які мають державні нагороди;

3) ті, хто допомагав Україні боротися з тероризмом.

Здобути українське громадянство можуть і ті, кого в Росії переслідували з політичних мотивів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт, який спрощує надання українського громадянства представникам діаспори. У документі наведено умови прийняття до громадянства України.

Українські нардепи також реєстрували законопроєкт №5822, який дозволяє автоматично позбавляти українського громадянства людину, яка побажала отримати паспорт РФ.

"Слуги народу" хотіли карати тих, хто приховав подвійне громадянство в електронних деклараціях. Глава президентської фракції в Раді Давид Арахамія планує подати відповідний законопроєкт уже в січні наступного року.