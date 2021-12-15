"Министра боялись все 7 лет": нардеп Брагар ответил на слова Богдана о причине отставки Авакова

"Слуга народа" в комментарии Фокусу назвал "пьяным бредом" утверждение экс-главы Офиса президента о том, что мать политика работала няней в семье Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Арсена Авакова с поста министра внутренних дел задолго до задержания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара. Об этом нардеп рассказал в комментарии Фокусу.

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"Слуга народа" в начале июля этого года ночью ехал на автомобиле Toyota Camry. Патрульные остановили его и предложили провериться на содержание наркотиков в крови. В итоге полицейские получили за это выговор.

"Решение по Авакову вызревало давно, с моей ситуацией оно не связано. Разбор моего инцидента был бурный, но я доказал невиновность. Человека, которого боялись все 7 лет, не могут уволить только из-за одного меня", – объяснил политик свою версию.

Утверждение бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что мать нардепа связана с президентом Украины Владимиром Зеленским, Брагар назвал "пьяным бредом".

"Моя мама слишком стара (матери Брагара, по словам нардепа, сейчас 57 лет) для того, чтобы быть няней. Она никак не связана с семьей Зеленского и большую часть жизни проработала частным предпринимателем, торговала детской одеждой. Потом была менеджером по продажам", – отметил он.

[ + – ] Богдан в интервью Гордону предположил, что мать Брагара – это няня детей Зеленского

Напомним, что Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону говорил, что задержание Брагара стало "красной тряпкой" для Зеленского в вопросе отставки Авакова. Экс-глава ОП утверждал, что президент "очень ценит" нардепа.

"Слуга народа" Брагар стал знаменит не только благодаря ситуации с патрульными. В феврале прошлого года он предлагал пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг. После этого высказывания бывший глава президентской партии Александр Корниенко говорил, что в политсиле обсуждают исключение Брагара из фракции.