"Міністра боялися всі 7 років": нардеп Брагар відповів на слова Богдана про причину відставки Авакова

"Слуга народу" в коментарі Фокусу назвав "п'яним маренням" твердження ексглави Офісу президента про те, що мати політика працювала нянею в сім'ї Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ задовго до затримання нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагара. Про це нардеп розповів у коментарі Фокусу.

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"Слуга народу" на початку липня цього року вночі їхав автомобілем Toyota Camry. Патрульні зупинили його та запропонували перевіритись на вміст наркотиків у крові. У результаті поліцейські отримали за це догану.

"Рішення щодо Авакова визрівало давно, з моєю ситуацією воно не пов'язане. Розбір мого інциденту був бурхливий, але я довів невинність. Людину, яку боялися всі 7 років, не можуть звільнити лише через одного мене", – пояснив політик свою версію.

Твердження колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана про те, що мати нардепа пов'язана з президентом України Володимиром Зеленським, Брагар назвав "п'яним маренням".

"Моя мама занадто стара (матері Брагара, за словами нардепа, зараз 57 років) для того, щоб бути нянею. Вона ніяк не пов'язана із сім'єю Зеленського та більшу частину життя пропрацювала приватним підприємцем, торгувала дитячим одягом. Потім була менеджером із продажу", – зазначив він.

[ + – ] Богдан в інтерв'ю Гордону висловив припущення, що мати Брагара – це няня дітей Зеленського.

Нагадаємо, що Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону говорив, що затримання Брагара стало "червоною ганчіркою" для Зеленського в питанні відставки Авакова. Ексочільник ОП казав, що президент дуже цінує нардепа.

"Слуга народу" Брагар став відомим не лише завдяки ситуації з патрульними. У лютому минулого року він пропонував пенсіонерці продати собаку на оплату комунальних послуг. Після цього висловлювання колишній глава президентської партії Олександр Корнієнко говорив, що у політсилі обговорюють виключення Брагара з фракції.