"Украина и Северный полюс": канадская газета высмеяла новогодние желания Путина (фото)

Издание разместило карикатуру, на которой Санта-Клаус читает новогоднее письмо с желаниями президента России. Путин просит вернуть "то, что принадлежит ему".

Канадская газета The Star пошутила над российским президентом Владимиром Путиным, изобразив на новогодней карикатуре его новогодние желания. Рисунок опубликован на сайте газеты.

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На картинке видно, как Санта-Клаус удивился просьбе Путин. Глава РФ загадал на Новый год вернуть "то, что принадлежит ему" – Украину и Северный полюс.

"Полная чушь", – подумал про себя Санта.

[ + – ] Путин захотел Северный полюс

Напомним, что в США уже предупредили Путина, что будет, если он попробует вторгнуться в Украину. Одним из ответов может стать усиление военной мощи США в Европе.

РФ пытается договориться с НАТО о гарантиях взаимной безопасности и требует любой ценой прекратить переговоры о вступлении Украины в этот блок.

Российские власти даже грозили НАТО военным и военно-техническим ответом в случае продвижения Альянса на восток.