"Україна та Північний полюс": канадська газета висміяла новорічні бажання Путіна (фото)

Видання розмістило карикатуру, де Санта-Клаус читає новорічний лист із бажаннями президента Росії. Путін просить повернути "те, що належить йому".

Канадська газета The Star пожартувала з російського президента Володимира Путіна, зобразивши на новорічній карикатурі його новорічні бажання. Малюнок опубліковано на сайті газети.

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На картинці видно, як Санта-Клаус здивувався проханню Путіна. Глава РФ загадав на Новий рік повернути "те, що належить йому" – Україну та Північний полюс.

"Повна нісенітниця", — подумав про себе Санта.

[ + – ] Путін захотів Північний полюс

Нагадаємо, що у США вже попередили Путіна, що буде, якщо він спробує вторгнутися до України. Однією з відповідей може стати посилення військової могутності США у Європі.

РФ намагається домовитися з НАТО про гарантії взаємної безпеки та вимагає будь-якою ціною припинити переговори про вступ України до цього блоку.

Російська влада навіть загрожувала НАТО військовою та військово-технічною відповіддю у разі просування Альянсу на схід.