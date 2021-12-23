"Как и прежние власти": Путин заявил, что Зеленский оказался под влиянием "нациков"

По словам российского президента, радикальные элементы влияют на главу Украины, поэтому он не отвечает на запрос людей о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние "нациков". Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря, которая транслировалась в YouTube.

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"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, Зеленский попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов. Как в Украине говорят "нациков", – заявил российский лидер.

Путин отметил желание России выстроить добрососедские отношения с Украиной "любой ценой".

[ + – ] Путин считает, что Россия "идет на все", чтобы наладить отношения с Украиной

"Идем на все практически. Но как можно выстроить такие отношения с украинским руководством с учетом того, что они делают?" — спросил президент РФ.

Россия готова взаимодействовать с политсилами в Украине, которые выступают за сближение с РФ, добавил Путин.

"Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет", – считает он.

Фокус ранее разбирался, как Путин пытается оправдать агрессию РФ против Украины.

В Минобороны Украины считают, что Путин пытается затруднить переговоры о вступлении Украины в НАТО, потому что прекрасно понимает твердые намерения Киева присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

Если Украина станет членом НАТО, военные стран Запада начнут "дрейфовать к границам РФ", уверены в Кремле.

США уже предупредили Путина о дорогой цене военной агрессии в Украине.