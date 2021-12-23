"Як і колишня влада": Путін заявив, що Зеленський опинився під впливом "нациків"

За словами російського президента, радикальні елементи впливають на главу України, тому не відповідає на запит людей про мир.

Президент України Володимир Зеленський опинився під впливом "нациків". Таку думку висловив президент Росії Володимир Путін на пресконференції 23 грудня, яка транслювалася на YouTube.

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"Замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, Зеленський потрапив, як і колишні керівники, під вплив радикальних елементів. Як в Україні кажуть, "нациків", – заявив російський лідер.

Путін зазначив бажання Росії вибудувати добросусідські відносини з Україною "за всяку ціну".

[ + – ] Путін вважає, що Росія "йде на все", щоб налагодити відносини з Україною

"Йдемо на все практично. Але як можна вибудувати такі стосунки з українським керівництвом з огляду на те, що вони роблять?" — запитав президент РФ.

Росія готова взаємодіяти з політсилами в Україні, які виступають за зближення з РФ, додав Путін.

"Що відбувається з цими силами? Позасудові розправи, санкції проти своїх громадян або просто вбивства на вулиці. Убивць ніхто не шукає", — вважає він.

Фокус раніше розбирався, як Путін намагається виправдати агресію РФ проти України.

У Міноборони України вважають, що Путін намагається ускладнити переговори про вступ України до НАТО, бо чудово розуміє тверді наміри Києва приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

Якщо Україна стане членом НАТО, військові країни Заходу почнуть "дрейфувати до кордонів РФ", упевнені в Кремлі.

США вже попередили Путіна про дорогу ціну військової агресії в Україні.