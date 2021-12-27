Предлагали большие деньги. Бацман рассказала, что Данилко мог стать президентом Украины (видео)

Певцу Андрею Данилко предлагали большие деньги за то, чтобы он пошел в президенты Украины. Но он захотел "сохранить себя" и поэтому не стал конкурентом Владимира Зеленского.

Во время президентской гонки в 2019 году стать президентом Украины хотели многие представители шоу-бизнеса. Об этом сказала в эфире телепередачи "Хард с Влащенко" журналистка Алеся Бацман.

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Одним из тех, кто мог бы перевернуть политический ландшафт, был певец и продюсер Андрей Данилко.

"А его уговаривали это сделать (пойди в президенты). Многие влиятельные люди приходили от разных партий, сулили очень большие деньги. Андрей сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось (победившему в президентской гонке) Владимиру Зеленскому", – подчеркнула Бацман.

Кроме Данилко, судьбу стать главы государства пророчили фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.

"И все ждали, пойдет он или не пойдет, скажет или не скажет (о желании баллотироваться). Лидеры президентской гонки переживали и говорили, что если пойдет Вакарчук, то никаких шансов. Он поломает все", – сказала она.

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По мнению журналистки, чтобы все же стать президентом, нужна была смелость и решительность, а у Вакарчука этих качества не хватило.

"А Зеленскому хватило, поэтому он пошел и выиграл выборы", – добавила Бацман.

Также президентом Украины хотел стать певец Иво Бобул.

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"Он даже знал где деньги брать на предвыборную компанию – у (бывшего) президента (США Дональда) Трампа", – заметила она.

Присутствовавший на эфире муж Бацман, журналист Дмитрий Гордон отметил, что Трамп и Бобул – "очень давние и близкие друзья".

Намопним, что Гордон ранее говорил, что Зеленский должен уйти с поста президента после первого срока, даже если его рейтинг будет 90%.

Недавно американское издание The New York Times подвергло Зеленского резкой критике за его окружение. Президент Украины окружил себя людьми из медийного бизнеса, которые не разбираются ни в политике, ни в дипломатии и в военной теме.

Отметим, что Зеленский ограничил круг высокопоставленных чиновников, которые могут официально комментировать вопросы внешней политики.