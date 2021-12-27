Пропонували великі гроші. Бацман розповіла, що Данилко міг стати президентом України (відео)

Співаку Андрію Данилку пропонували великі гроші за те, щоб він пішов у президенти України. Але він захотів "зберегти себе", тому не став конкурентом Володимира Зеленського.

Під час президентських перегонів у 2019 році стати президентом України хотіли багато представників шоу-бізнесу. Про це сказала в ефірі телепередачі "Хард із Влащенком" журналістка Алеся Бацман.

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Одним із тих, хто міг би перевернути політичний ландшафт, був співак та продюсер Андрій Данилко.

"А його вмовляли це зробити (піди в президенти). Багато впливових людей приходили від різних партій, обіцяли дуже великі гроші. Андрій сказав: "Я хочу зберегти себе". Ось це те, що не вдалося (що перемогло у президентських перегонах) Володимиру Зеленському ", — наголосила Бацман.

Окрім Данилка, долю стати главою держави пророкували фронтмену гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку.

"І всі чекали, чи піде він, чи не піде, скаже, чи не скаже (про бажання балотуватися). Лідери президентських перегонів переживали і говорили, що якщо піде Вакарчук, то жодних шансів. Він поламає все", – сказала вона.

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На думку журналістки, щоб все ж таки стати президентом, потрібна була сміливість і рішучість, а у Вакарчука цих якостей не вистачило.

"А Зеленському вистачило, тому він пішов та виграв вибори", — додала Бацман.

Також президентом України хотів стати співак Іво Бобул.

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"Він навіть знав, де гроші брати на передвиборчу кампанію — у (колишнього) президента (США Дональда) Трампа", — зауважила вона.

Присутній на ефірі чоловік Бацман, журналіст Дмитро Гордон зазначив, що Трамп та Бобул – "дуже давні та близькі друзі".

Нагадаємо, що Гордон раніше говорив, що Зеленський повинен піти з посади президента після першого терміну, навіть якщо його рейтинг буде 90%.

Нещодавно американське видання The New York Times піддало Зеленського різкій критиці за його оточення. Президент України оточив себе людьми з медійного бізнесу, які не розуміються ні на політиці, ні на дипломатії та у військовій темі.

Зазначимо, що Зеленський обмежив коло високопосадовців, які можуть офіційно коментувати питання зовнішньої політики.