Гордон и Портников возглавили президентский рейтинг среди не политиков, - соцопрос

Анкетирование показало, что украинцы готовы видеть журналистов и врача на посту президента страны. Но есть и те, кто проголосовал бы за певцов и спортсменов.

Журналист Дмитрий Гордон мог бы стать президентом Украины, если бы украинцы выбирали главу государства среди кандидатов, которые не являются политиками. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, который проводили с 17 по 22 декабря этого года.

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Менее 30% опрошенных готовы отдать свой голос, если в бюллетене не будет политиков. По данным соцопроса, Гордон получил больше всех голосов – 9% среди респондентов или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

[ + – ] За Гордоном в президентском рейтинге уверенно следует Виталий Портников

Далее идут такие популярные личности:

журналист Виталий Портников (6% и 20% голосов);

журналистка Наталья Мосейчук (4% и 12%);

доктор Евгений Комаровский (4% и 10%);

журналист Дмитрий Спивак (3% и 8%);

журналист-путешественник Дмитрий Комаров (3% и 7%);

певец Олег Винник (2% и 4%);

боксер Василий Ломаченко (2% и 4%);

писатель Лесь Подеревянский (1% и 4%);

футболист Александр Шовковский (1% и 3%).

Последние места заняли певица Ольга Полякова и блогерша София Стужук.

[ + – ] Некоторые готовы голосовать за Винника и Ломаченко

Какие еще вопросы интересовали социологов?

В ходе соцопроса у респондентов спросили, как бы они отнеслись к тому, что все существующие политические силы и действующие политики не cмогли бы участвовать в управлении государством. Положительно к этому отнеслись 25% опрошенных, а отрицательно – 35%. Еще 23% отнеслись бы к этому безразлично, а 17% затруднились ответить. Безразличнее всех к этому вопросу отнеслась молодежь в возрасте менее 30 лет.

Больше всего доверия у респондентов вызвали представители общественных организаций и активисты (28%), представители местного самоуправления (25%), преподаватели университетов и ученые (23%), ветераны АТО/ООС, добровольцы и военнослужащие (22,5%), а также волонтеры (18,5%). Еще 12% опрошенных доверяет управлять государством популярным журналистам, ведущим, актерам и художникам, 11% – представителям IT-индустрии, 11% – представителям бизнеса.

Только 22% опрошенных готовы доверить управление страной крупнейшей финансово-промышленной группе (ФПГ). Из них половина (11%) доверила бы ФПГ бизнесмена Рината Ахметова, 4,5% – Виктора Пинчука, 2,5% – Игоря Коломойского и 2% – Вадима Новинского. Менее всего доверяют ФПГ Константина Жеваго и Юрия Косюка (0,7%), а также ФПГ Андрея Веревского ( 0,5%).

[ + – ] Украинцы менее всего доверяют фингруппам Жеваго, Косюка и Веревского

Исследование проводили методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего удалось опросить 2018 респондентов из всех регионов Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (полное название социологического центра — ред.) – это негосударственный аналитический центр по вопросам государственной политики. Основателем центра был Александр Разумков, который работал в Администрации президента Украины (1994—1995), а с 1997 года был заместителем секретаря Совета национальной безопасности Украины. Александр Разумков скончался в 1999 году. Его сын — Дмитрий Разумков — был спикером Верховной Рады Украины, сейчас он является лидером межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика".

Недавний опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что уровень доверия украинцев к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому выше, чем к бывшему премьеру Владимиру Гройсману и пятому президенту Петру Порошенко.

Также, если бы выборы президента Украины устроили в ближайшее время, во втором туре снова бы встретились Зеленский и Порошенко.