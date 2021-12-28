Гордон і Портников очолили президентський рейтинг серед не політиків, — соцопитування

Анкетування показало, що українці готові бачити журналістів та лікарів на посаді президента країни. Але є й ті, хто проголосував би за співаків та спортсменів.

Журналіст Дмитро Гордон міг би стати президентом України, якби українці обирали главу держави серед кандидатів, які не є політиками. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, яке проводили із 17 по 22 грудня цього року.

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Менш ніж 30% опитаних готові віддати свій голос, якщо в бюлетені не буде політиків. За даними соцопитування, Гордон отримав найбільше голосів – 9% серед респондентів або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

[ + – ] Після Гордона в президентському рейтингу впевнено слідує Віталій Портников

Далі йдуть такі популярні особи:

журналіст Віталій Портников (6% та 20% голосів);

журналістка Наталія Мосейчук (4% та 12%);

лікар Євген Комаровський (4% та 10%);

журналіст Дмитро Співак (3% та 8%);

журналіст-мандрівник Дмитро Комаров (3% та 7%);

співак Олег Винник (2% та 4%);

боксер Василь Ломаченко (2% та 4%);

письменник Лесь Подерв'янський (1% та 4%);

футболіст Олександр Шовковський (1% та 3%).

Останні місця посіли співачка Ольга Полякова та блогерка Софія Стужук.

[ + – ] Деякі готові голосувати за Винника та Ломаченка

Які питання цікавили соціологів?

У ході соцопитування респонденти запитали, як би вони поставилися до того, що всі наявні політичні сили і чинні політики не змогли б брати участі в управлінні державою. Позитивно до цього поставилося 25% опитаних, а негативно – 35%. Ще 23% поставилися б до цього байдуже, а 17% не змогли відповісти. Найбайдужіше до цього питання поставилася молодь віком менше 30 років.

Найбільше довіри в респондентів викликали представники громадських організацій та активісти (28%), представники місцевого самоврядування (25%), викладачі університетів та науковці (23%), ветерани АТО/ООС, добровольці та військовослужбовці (22,5%), а також волонтери (18,5%). Ще 12% опитаних довіряють керувати державою популярним журналістам, ведучим, акторам та художникам, 11% – представникам IT-індустрії, 11% – представникам бізнесу.

Лише 22% опитаних готові довірити керування країною найбільшій фінансово-промисловій групі (ФПГ). З них половина (11%) довірила б ФПГ бізнесмена Ріната Ахметова, 4,5% – Віктора Пінчука, 2,5% – Ігоря Коломойського та 2% – Вадима Новинського. Найменше довіряють ФПГ Костянтина Жеваго та Юрія Косюка (0,7%), а також ФПГ Андрія Веревського (0,5%).

[ + – ] Українці найменше довіряють фінгрупам Жеваго, Косюка та Веревського

Дослідження проводили методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Усього вдалося опитати 2018 респондентів з усіх регіонів України, за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.

Український центр економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова (повна назва соціологічного центру – ред.) – це недержавний аналітичний центр з питань державної політики. Засновником центру був Олександр Разумков, який працював в Адміністрації президента України (1994-1995), а з 1997 року був заступником секретаря Ради національної безпеки України. Олександр Разумков помер у 1999 році. Його син Дмитро Разумков був спікером Верховної Ради України, наразі він є лідером міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика".

Нещодавнє опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що рівень довіри українців до нинішнього президента Володимира Зеленського вищий, ніж до колишнього прем'єра Володимира Гройсмана та п'ятого президента Петра Порошенка.

Також, якби вибори президента України влаштували найближчим часом, у другому турі знову зустрілися б Зеленський та Порошенко.