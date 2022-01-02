Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы "закрыть" компромат на себя, - Луценко

Президент Украины добивается переговоров с Владимиром Путином, не имея никаких рычагов давления, считает экс-генпрокурор.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, Владимир Зеленский добивается встречи с Владимиром Путиным из-за компромата, который Кремль собрал на украинского президента. Подробности он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам экс-генпрокурора, Владимир Зеленский хочет с глазу на глаз переговорить с Владимиром Путиным в ситуации, не имея "не то что козырей, а даже карт". В настоящее время экономический рост Украины снижается уже второй квартал подряд, энергетическая система находится на грани коллапса, популярность президента падает, а вооруженные силы обеспечены дизельным топливом только на 18%.

"С чем он туда поедет? Мне кажется, такая поездка означает только одно: желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него", — заявил Юрий Луценко. — "Не хочу говорить, какой он, но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один — опасно".

Юрий Луценко предположил, что после переговоров с президентом РФ, Владимир Путин предложит провести референдум и признать автономный статус так называемых "ДНР" и "ЛНР". Взамен на это глава Украины гарантирует, что 175 тысяч российских военных не перейдут границу.

По мнению экс-чиновника, под угрозой военного вторжения Владимир Путин хочет заставить Украину отказаться от перспективы вступить в НАТО и Европейский союз — это ему сделать очень тяжело, поскольку курс уже закреплен в украинской Конституции. Еще одна цель — создать федерацию, в состав которой войдут террористические "республики", и в этом случае Украине придется из своего бюджета финансировать террористов. Последние получат возможность назначать всех силовиков, врачей и докторов.

"Все будет их. Россия будет поставлять оружие, и они просто будут выжидать момент, когда уничтожат наше государство. Это раковая опухоль, которую хотят всунуть в наш организм", — подчеркнул Луценко.

Ранее издание Buzzfeed опубликовало "компромат" на Дональда Трампа, якобы собранный властями РФ. Как сообщил автор доклада, экс-сотрудник российской спецслужбы рассказал о том, как ФСБ следило за экс-президентом США во время его поездки в Москву в 2013 году. В частности, прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Дональд Трамп якобы заказывал проституток.

Как сообщило Politico, в апреле 2021 года информатора Игоря Данченко арестовали по обвинению в ложных показаниях против Дональда Трампа. Его слова стали основой отчетов бывшего британского шпиона Кристофера Стила, которые американские спецслужбы использовали в расследовании о возможных связях экс-президента США с Россией, среди прочего, в досье содержалась информация о записи встречи экс-президента с проститутками в РФ. Следователи пришли к выводу, что несколько утверждений информатора основаны лишь на слухах, поэтому дело против Дональда Трампа развалилось.

Писали также, что Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после переговоров с Владимиром Путиным. Президенты Украины и США планируют обсудить меры для урегулирования конфликта на Востоке и обеспечения безопасности в Европе.