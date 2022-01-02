Зеленський хоче зустрітися з Путіним, щоб "закрити" компромат на себе, — Луценко

Президент України прагне поїхати на переговори із Володимиром Путіном, не маючи жодних важелів тиску, вважає екс-генпрокурор.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко стверджує, що Володимир Зеленський добивається зустрічі з Володимиром Путіним через компромат, який Кремль зібрав на українського президента. Подробиці він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами екс-генпрокурора, Володимир Зеленський хоче віч-на-віч переговорити з Володимиром Путіним у ситуації, не маючи "не те що козирів, а навіть карт". Наразі економічне зростання України знижується вже другий квартал поспіль, енергетична система знаходиться на межі колапсу, популярність президента падає, а збройні сили забезпечені дизельним паливом лише на 18%.

"З чим він туди поїде? Мені здається, така поїздка означає лише одне: бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін та російські спецслужби проти нього", — заявив Юрій Луценко. — "Не хочу говорити, який він, але відпускати туди президента України в такому стані наодинці — небезпечно".

Юрій Луценко припустив, що після переговорів з президентом РФ Володимир Путін запропонує провести референдум і визнати автономний статус так званих "ДНР" та "ЛНР". Натомість глава України гарантує, що 175 тисяч російських військових не перейдуть кордон.

На думку екс-чиновника, під загрозою військового вторгнення Володимир Путін хоче змусити Україну відмовитись від перспективи вступити до НАТО та Європейського союзу — це йому зробити дуже важко, оскільки курс уже закріплено в українській Конституції. Ще одна мета — створити федерацію, до складу якої увійдуть терористичні "республіки", і в цьому випадку Україні доведеться зі свого бюджету фінансувати терористів. Останні отримають можливість призначати всіх силовиків, лікарів та лікарів.

"Все буде їх. Росія постачатиме зброю, і вони просто вичікуватимуть момент, коли знищать нашу державу. Це ракова пухлина, яку хочуть засунути в наш організм", — наголосив Луценко.

Раніше видання Buzzfeed опублікувало "компромат" на Дональда Трампа, нібито зібраний владою РФ. Як повідомив автор доповіді, екс-співробітник російської спецслужби розповів про те, як ФСБ стежило за екс-президентом США під час його поїздки до Москви у 2013 році. Зокрема, прослуховували номер у готелі Ritz Carlton, куди Дональд Трамп нібито замовляв повій.

Як повідомило Politico, у квітні 2021 року інформатора Ігоря Данченка заарештували за звинуваченням у хибних свідченнях проти Дональда Трампа. Його слова стали основою звітів колишнього британського шпигуна Крістофера Стіла, які американські спецслужби використали у розслідуванні про можливі зв'язки екс-президента США з Росією, серед іншого, у досьє містилася інформація про запис зустрічі екс-президента з повіями в РФ. Слідчі дійшли висновку, що кілька тверджень інформатора ґрунтуються лише на чутках, тому справа проти Дональда Трампа розвалилася.

Писали також, що Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову після переговорів із Володимиром Путіним. Президенти України та США планують обговорити заходи для врегулювання конфлікту на Сході та забезпечення безпеки у Європі.