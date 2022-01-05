Колумнист Foreign Policy призвал Зеленского "вернуть олигархов в игру" ради борьбы с РФ

США и союзники укрепят Украину, если будут сотрудничать со всеми "политическими и экономическими" игроками страны, считает американский аналитик.

Украина может самостоятельно противостоять военной агрессии России, если власти остановят междоусобную борьбу и безудержную коррупцию. Об этом написал в колонке для журнала Foreign Policy директор отдела аналитического развития Института стратегии и политики Newlines в Вашингтоне Камран Бухари.

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"Администрация (президента США Джо) Байдена и европейские союзники должны тесно сотрудничать с политическим и экономическим руководством страны, чтобы помочь им укрепить национальное единство", – подчеркнул автор.

Поворот на Запад

Далее Бухари объяснил, что США и Евросоюзу нужно учитывать важность переориентации на Запад представителей украинского крупного бизнеса.

"Металлургическое предприятие (бизнесмена Виктора) Пинчука активно торгует с Россией, но его бизнесу грозит опасность, если российские конкуренты зайдут в Украину. Металлические трубы в РФ в два-три раза дешевле, чем у Пинчука. (Другой бизнесмен Ринат) Ахметов сталкивается с аналогичными рисками. Российский уголь дешевле, а добывать газ в Украине намного дороже, чем в России", – продолжил Бухари.

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По мнению автора, украинская энергосистема интегрирована с Россией и Беларусью, поэтому бизнес Ахметова "поглотят российские акулы".

Бухари напомнил, что в 2014 году Ахметов потерял активы в оккупированном Крыму, а вначале 2017 года потерял контроль над бизнесом в ОРДЛО. С 2013 по 2019 годы состояние Ахметова сократилось с 18 до менее, чем 8 миллиардов долларов.

"Ахметов, сын шахтера, усердно построивший свою промышленную империю, вряд ли простит русским эту экспроприацию", – подчеркнул специалист.

Борьба Зеленского с олигархами

В Украине крупный и средний бизнес, который обеспечивает 73% ВВП, контролирует небольшая группа олигархов, сказано в статье.

"Проблема в том, что президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти в 2019 году, пообещав бороться с олигархами после карьеры комика и актера. Зеленский выступил против одного – (нардепа от ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Близкие к президенту олигархи, такие как Игорь Коломойский, поддерживавший предвыборную кампанию Зеленского, остаются на свободе", – сообщил автор колонки.

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Зеленский не может позволить себе преследовать украинских бизнесменов на фоне противостояния с Россией, ведь интересы крупного украинского бизнеса ориентированы на Запад, говорится в материале.

Камран Бухари — специалист по национальной безопасности и внешней политике в Институте профессионального развития Оттавского университета. Он работал координатором исследований Центральной Азии в Институте дипломатической службы Государственного департамента США. Бухари также является старшим консультантом Всемирного банка с 2009 года. Он имеет 15-летний опыт работы в сфере разведки частного сектора.

Напомним, что Ахметов накануне рассказал о подоплеке конфликта с Банковой. Как отметил бизнесмен, с его стороны "нет и не могло быть ухудшения отношений".

Кроме этого, Зеленский на большой пресс-конференции 26 ноября говорил, как Ахметова хотели привлечь к "госперевороту". Бизнесмен прокомментировал это высказывание, назвав эту инфомрацию сплошной ложью.

По информации Bloomberg, за 2021 год Ахметов значительно поднялся в мировом рейтинге богачей и увеличил свое состояние на 4,14 млрд долларов. По состоянию на 5 января 2022 года бизнесмен имел 11,8 млрд долларов и занял 190 строчку.