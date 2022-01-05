Колумніст Foreign Policy закликав Зеленського "повернути олігархів у гру" заради боротьби з РФ

США та союзники зміцнять Україну, якщо співпрацюватимуть із усіма "політичними й економічними" гравцями країни, вважає американський аналітик.

Україна може самостійно протистояти військовій агресії Росії, якщо влада зупинить міжусобну боротьбу та нестримну корупцію. Про це написав у колонці для журналу Foreign Policy директор відділу аналітичного розвитку Інституту стратегії та політики Newlines у Вашингтоні Камран Бухарі.

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"Адміністрація (президента США Джо) Байдена та європейські союзники повинні тісно співпрацювати з політичним і економічним керівництвом країни, щоб допомогти їм зміцнити національну єдність", – наголосив автор.

Поворот на Захід

Далі Бухарі пояснив, що США та Євросоюзу потрібно враховувати важливість переорієнтації на Захід представників українського великого бізнесу.

"Металургійне підприємство (бізнесмена Віктора) Пінчука активно торгує з Росією, але його бізнесу загрожує небезпека, якщо російські конкуренти зайдуть в Україну. Металеві труби в РФ удвічі-утричі дешевші, ніж у Пінчука. (Інший бізнесмен Рінат) Ахметов стикається з аналогічними ризиками. Російське вугілля дешевше, а видобувати газ в Україні набагато дорожче, ніж у Росії", – продовжив Бухарі.

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На думку автора, українська енергосистема інтегрована з Росією та Білоруссю, тому бізнес Ахметова "поглинуть російські акули".

Бухарі нагадав, що у 2014 році Ахметов втратив активи в окупованому Криму, а на початку 2017 року втратив контроль над бізнесом в ОРДЛО. З 2013 по 2019 роки статки Ахметова скоротилися з 18 до менш ніж 8 мільярдів доларів.

"Ахметов, син шахтаря, який старанно побудував свою промислову імперію, навряд чи вибачить російським цю експропріацію", – підкреслив фахівець.

Боротьба Зеленського з олігархами

В Україні великий і середній бізнес, який забезпечує 73% ВВП, контролює невелика група олігархів, ідеться в статті.

"Проблема в тому, що президент України Володимир Зеленський прийшов до влади у 2019 році, пообіцявши боротися з олігархами після кар'єри коміка й актора. Зеленський виступив проти одного – (нардепа від ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Близькі до президента олігархи, такі як Ігор Коломойський, той, хто підтримував передвиборну кампанію Зеленського, залишаються на свободі", – повідомив автор колонки.

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Зеленський не може дозволити собі переслідувати українських бізнесменів на тлі протистояння з Росією, адже інтереси великого українського бізнесу орієнтовані на Захід, йдеться в матеріалі.

Камран Бухарі — фахівець із національної безпеки та зовнішньої політики в Інституті професійного розвитку Оттавського університету. Він працював координатором досліджень Центральної Азії в Інституті дипломатичної служби Державного департаменту США. Бухарі також є старшим консультантом Світового банку з 2009 року. Він має 15-річний досвід роботи у сфері розвідки приватного сектору.

Нагадаємо, що Ахметов напередодні розповів про підґрунтя конфлікту з Банковою. Як зазначив бізнесмен, із його боку "немає й не могло бути погіршення стосунків".

Крім цього, Зеленський на великій пресконференції 26 листопада говорив, як Ахметова хотіли залучити до "держперевороту". Бізнесмен прокоментував цей вислів, назвавши цю інформацію суцільною брехнею.

За інформацією Bloomberg, за 2021 рік Ахметов значно піднявся у світовому рейтингу багатіїв і збільшив свій статки на 4,14 млрд доларів. Станом на 5 січня 2022 року бізнесмен мав 11,8 млрд доларів і зайняв 190 рядок.