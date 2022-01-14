"Мы готовы ответить": Ермак рассказал о реакции Украины на хакерскую атаку

Глава Офиса президента сообщил о сотрудничестве с США и Великобританией по вопросу кибербезопасности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова ответить на массивную хакерскую атаку против сайтов украинских органов власти, которая произошла в ночь с 13 на 14 января. Об этом он заявил в ходе дискуссии на платформе Атлантического совета.

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По словам Ермака, украинские власти находятся в тесном сотрудничестве с партнерами из Соединенных Штатов и Великобритании по вопросу кибербезопасности.

"Мы абсолютно будем готовы ответить на эту атаку и продолжить работу с нашими партнерами, чтобы защититься", – сказал руководитель ОП.

Глава представительства украинского президента со ссылкой на данные министра цифровой трансформации Михаила Федорова сообщил, что уже около 90% правительственных сайтов возобновили свою работу после кибератаки и на данный момент ведется расследование этого инцидента. В то же время Ермак назвал хакерскую атаку лишь частью попыток по дестабилизации ситуации в Украине.

[ + – ] Заявление Ермака о кибератаке с 23:44

Напомним, в ночь на 14 января около 70 правительственных сайтов Украины подверглись хакерской атаке. На них появилось послание гражданам Украины, в котором утверждалось, что все их личные данные были слиты в общую сеть.

На фоне этого НАТО объявило об укреплении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, а США пригрозили России санкциями, в случае, если ее роль в хакерской атаке на украинские сайты будет доказана.