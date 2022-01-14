"Ми готові відповісти": Єрмак розповів про реакцію України на хакерську атаку

Глава Офісу президента повідомив про співпрацю зі США та Великобританією щодо кібербезпеки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова відповісти на масивну атаку хакерів проти сайтів українських органів влади, яка сталася в ніч із 13 на 14 січня. Про це він заявив у процесі дискусії на платформі Атлантичної ради.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За словами Єрмака, українська влада перебуває у тісній співпраці з партнерами зі Сполучених Штатів і Великобританії щодо кібербезпеки.

"Ми абсолютно будемо готові відповісти на цю атаку та продовжити роботу з нашими партнерами, щоб захиститися", — сказав керівник ОП.

Глава представництва українського президента з посиланням на дані міністра цифрової трансформації Михайла Федорова повідомив, що вже майже 90% урядових сайтів відновили свою роботу після кібератаки і наразі триває розслідування цього інциденту. Водночас Єрмак назвав хакерську атаку лише частиною спроб дестабілізації ситуації в Україні.

[ + – ] Заява Єрмака про кібератаку з 23:44

Нагадаємо, в ніч на 14 січня майже 70 урядових сайтів України зазнали хакерської атаки. На них з'явилося послання громадянам України, в якому стверджувалося, що всі їхні особисті дані були злиті в спільну мережу.

На тлі цього НАТО оголосило про зміцнення співпраці з Україною щодо кібербезпеки, а США пригрозили Росії санкціями, якщо її роль у хакерській атаці на українські сайти буде доведена.