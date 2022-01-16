Турчинов анонсировал "поход" на Офис президента, если самолет с Порошенко приземлится не в Киеве

Экс-секретарь СНБО предостерег власть от повторения "трюка" с задержанием в Минске Романа Протасевича и напомнил, что обвиняемого в госизмене нардепа будут встречать тысячи украинцев.

Соратники пятого президента Петра Порошенко организуют "поход" на Офис президента на улице Банковой в случае, если самолет с обвиняемым в госизмене нардепом не приземлится в аэропорту "Жуляны". Об этом предупредил экс-секретарь СНБО, глава центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов.

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Политик подтвердил, что Петр Порошенко в понедельник, 17 января, прилетит в 9 утра рейсом из Варшавы в Киев.

По словам Александра Турчинова, в аэропорту "Жуляны" пятого президента будут встречать "тысячи патриотов", которые также выразят "свой протест против произвола коррумпированной власти, политических репрессий и разрушения экономики и безопасности страны".

Глава центрального штаба ЕС предупредил, что соратники Петра Порошенко поедут на Банковую к Офису президента, если власти посадят самолет в другом аэропорту, повторив "трюк" с задержанием белорусского оппозиционера и экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Александр Турчинов также призвал представителей всех силовых ведомств не нарушать законодательство про приказу тех, кто "вас унижает, предает и не способен даже обеспечить достойное существование вам и вашим семьям".

[ + – ] Турчинов анонсировал "поход" на Банковую, если самолет с Порошенко не приземлится в Жулянах

Отметим, что в ходе брифинга, который состоялся 16 января в Варшаве, нардеп от ЕС Петр Порошенко засомневался, что его арестуют по возвращению в Украину. Пятый президент также предположил, что самолет WizzAir, на котором он планировал прилететь в Жуляны, могут принудительно посадить в другом аэропорту.

Выступая на брифинге, Петр Порошенко также обвинил в своем преследовании Владимира Зеленского и Игоря Коломойского. По словам парламентария от "Европейской солидарности", президент дает силовикам указания относительно уголовного производства, а бизнесмен является главным заказчиком "угольного дела", пытаясь отомстить за национализацию "ПриватБанка" в 2017 году.