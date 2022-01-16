Порошенко: Архитектор производства против меня — Зеленский, заказчик — Коломойский (видео)

По словам нардепа, президент дает силовикам указания по производству о поставках угля, а бизнесмен мстит ему за национализацию "ПриватБанка".

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал действующего главу государства Владимира Зеленского "главным архитектором" уголовного производства, в рамках которого нардепу выдвинули обвинения в госизмене. Об этом парламентарий заявил во время брифинга в Варшаве 16 января.

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По словам Петра Порошенко, президент Владимир Зеленский дает силовым ведомствам указания относительно расследования уголовного производства о поставках угля из ОРДЛО, в котором также фигурирует нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"По моей информации, архитектором моего дела является Зеленский, который дает указания, организует и несет за это ответственность", — подчеркнул пятый президент.

Главным "заказчиком" уголовного производства в отношении себя нардеп назвал Игоря Коломойского. Петр Порошенко предположил, что бизнесмен таким образом мстит ему за национализацию "ПриватБанка".

"Зеленский, Коломойский, Татаров (замглавы Офиса президента Олег Татаров — ред.), Симоненко (замгенпрокурора Алексей Симоненко — ред.), и это все одна… Зеленского я бандой пока не называю, но остальные — это все одна банда", — продолжил Порошенко в ходе брифинга.

Пятый президент во время выступления также затронул расследование Pandora Papers, в рамках которого международные журналисты сообщали об офшорах Владимира Зеленского. В своем материале, который был опубликован в октябре 2021 года, авторы утверждали, что президент Украины и его коллеги по "Кварталу 95" могли получить $40 млн от компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским.

Как предупредил Петр Порошенко, расследование Pandora Papers было только "первой серией", и призвал Владимира Зеленского готовиться к "новому видосику".

Подытоживая, нардеп от "Европейской солидарности" предположил, что президенту стоило бы обратиться к украинцам и объяснить, "за что ему заплатили 41 миллион, за что ему заплатил еще десятки миллионов господин Коломойский, какие были источники этих средств".

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Отметим, что в ходе брифинга Петр Порошенко также заявил, что сомневается в своем аресте по возвращению в Украину. Как утверждал пятый президент, подобными действиями в рамках уголовного производства Владимир Зеленский "нанесет себе вред".

16 января украинские СМИ сообщили, что партия Петра Порошенко на 17 января готовит масштабную акцию в международном аэропорту Львова. Время проведения собрания совпадает с прилетом рейса LOT из Варшавы, в которой в данный момент находится нардеп от "Европейской солидарности".

Сам Петр Порошенко заверял, что вернется в Украину 17 января рейсом из Варшавы в Жуляны.