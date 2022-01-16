Порошенко: Архітектор провадження проти мене — Зеленський, замовник – Коломойський (відео)

За словами нардепа, президент дає силовикам вказівки щодо провадження про постачання вугілля, а бізнесмен мстить йому за націоналізацію "ПриватБанку".

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав чинного главу держави Володимира Зеленського "головним архітектором" кримінального провадження, в рамках якого нардепу висунули звинувачення у держзраді. Про це парламентарій заявив під час брифінгу у Варшаві 16 січня.

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За словами Петра Порошенка, президент Володимир Зеленський роздає силовим відомствам вказівки щодо розслідування кримінального провадження про постачання вугілля з ОРДЛО, в якому також фігурує нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук.

"За моєю інформацією, архітектором моєї справи є Зеленський, який дає вказівки, організує та несе за це відповідальність", — наголосив п'ятий президент.

Головним "замовником" кримінального провадження щодо себе нардеп назвав Ігоря Коломойського. Петро Порошенко припустив, що бізнесмен таким чином мститься йому за націоналізацію "Приватбанку".

"Зеленський, Коломойський, Татаров (заступник голови Офісу президента Олег Татаров — ред.), Симоненко (заступник генпрокурора Олексій Симоненко — ред.), і це все одна... Зеленського я бандою поки не називаю, але решта — це все одна банда", — продовжив Порошенко під час брифінгу.

П'ятий президент під час виступу також торкнувся розслідування Pandora Papers, в рамках якого міжнародні журналісти повідомляли про офшори Володимира Зеленського. У своєму матеріалі, який був опублікований у жовтні 2021 року, автори стверджували, що президент України та його колеги з "Кварталу 95" могли отримати $40 млн від компаній, пов'язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським.

Як попередив Петро Порошенко, розслідування Pandora Papers було лише "першою серією" і закликав Володимира Зеленського готуватися до "нового відосика".

Підсумовуючи, нардеп від "Європейської солідарності" припустив, що президентові варто було б звернутися до українців і пояснити, "за що йому заплатили 41 мільйон, за що йому заплатив ще десятки мільйонів Коломойський, які були джерела цих коштів".

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Зазначимо, що під час брифінгу Петро Порошенко також заявив, що сумнівається у своєму арешті після повернення в Україну. Як стверджував п'ятий президент, подібними діями у рамках кримінального провадження Володимир Зеленський "завдасть собі шкоди".

16 січня українські ЗМІ повідомили, що партія Петра Порошенка на 17 січня готує масштабну акцію у міжнародному аеропорту Львова. Час проведення зборів збігається з прильотом рейсу LOT з Варшави, в якій зараз знаходиться нардеп від "Європейської солідарності".

Сам Петро Порошенко запевняв, що повернеться в Україну 17 січня рейсом з Варшави до Жулян.