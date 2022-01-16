Турчинов анонсував "похід" на Офіс президента, якщо літак з Порошенком приземлиться не в Києві

Екс-секретар РНБО застеріг владу від повторення "трюку" із затриманням у Мінську Романа Протасевича і нагадав, що обвинуваченого у держзраді нардепа зустрічатимуть тисячі українців.

Соратники п'ятого президента Петра Порошенка організують "похід" на Офіс президента на вулиці Банковій у разі, якщо літак із обвинуваченим у держзраді нардепом не приземлиться в аеропорту "Жуляни". Про це попередив екс-секретар РНБО, голова центрального штабу Європейської солідарності Олександр Турчинов.

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Політик підтвердив, що Петро Порошенко у понеділок, 17 січня, прилетить о 9-й ранку рейсом з Варшави до Києва.

За словами Олександра Турчинова, в аеропорту "Жуляни" п'ятого президента зустрічатимуть "тисячі патріотів", які також висловлять "свій протест проти свавілля корумпованої влади, політичних репресій та руйнування економіки та безпеки країни".

Голова центрального штабу ЄС попередив, що соратники Петра Порошенка поїдуть на Банкову до Офісу президента, якщо влада посадить літак в іншому аеропорту, повторивши "трюк" із затриманням білоруського опозиціонера та колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Олександр Турчинов також закликав представників усіх силових відомств не порушувати законодавство через наказ тих, хто "вас принижує, зраджує і не здатний навіть забезпечити гідне існування вам і вашим сім'ям".

[ + – ] Турчинов анонсував "похід" на Банкову, якщо літак із Порошенком не приземлиться у Жулянах

Зазначимо, що під час брифінгу, який відбувся 16 січня у Варшаві, нардеп від ЄС Петро Порошенко засумнівався, що його заарештують після повернення в Україну. П'ятий президент також припустив, що літак WizzAir, на якому він планував прилетіти до Жулян, можуть примусово посадити в іншому аеропорту.

Виступаючи на брифінгу, Петро Порошенко також звинуватив у своєму переслідуванні Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського. За словами парламентаря від "Європейської солідарності", президент дає силовикам вказівки щодо кримінального провадження, а бізнесмен є головним замовником "вугільної справи", намагаючись помститися за націоналізацію "ПриватБанку" у 2017 році.