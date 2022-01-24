Возврат мажоритарки и манипуляция с выборами. Что ждать в Раде в новом сезоне

Досрочные выборы, новые политпроекты взамен старых надоевших, уголовные дела и посадки вместо санкций СНБО. Эксперты рассказали, какой будет политическая жизнь в 2022 году.

Конец 2021 был щедрым на политические события: в последний рабочий день Верховной Рады сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко провозгласил готовность своих депутатов инициировать досрочные парламентские выборы; фракция "Голос" окончательно раскололась, сменив эксглаву фракции Ярослава Железняка на Александру Устинову; пятому президенту Петру Порошенко работники ГБР сообщили о подозрении в госизмене.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Все эти события частично определили вектор развития предвыборного политического года, который обещает быть насыщенным.

Новый Кабмин и досрочные выборы

В последний рабочий день Верховной Рады сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что его фракция готова сдать депутатские мандаты, чтобы лишить парламент Конституционного большинства и инициировать перевыборы. В ответ на это спикер ВР Руслан Стефанчук отметил, что роспуск Рады — исключительное право президента.

"Право, а не обязанность", — подчеркнул спикер. А его заместитель Александр Корниенко, вице-спикер ВР, добавил, что основаниями для роспуска парламента является распад коалиции или систематическое непроведение заседаний Верховной Рады из-за отсутствия депутатского потенциала.

"Технологически я не вижу, как таким путем (если нардепы ОПЗЖ сдадут мандаты) сделать Раду недееспособной, потому что даже если они это сделают, это не станет основанием для роспуска", — пояснил Корниенко.

Если президент проигрывает парламентские выборы, он с большой вероятностью проигрывает и президентские

Эксперты в разговоре с Фокусом отмечают, что возможность досрочных выборов в 2022 году маловероятна. Для этого необходимо, чтобы монокоалиция в парламенте приостановила свою работу. После чего у депутатов будет месяц для того, чтобы создать новую коалицию из депутатских фракций. Если этого не произойдет, президент имеет право распустить Раду. Но может этого и не делать, потому что подобный сценарий не выгоден для него. В случае перевыборов Владимир Зеленский не сможет завести в парламент депутатское большинство, как в 2019 году. Следовательно, придется формировать коалицию с кем-то из оппозиционных сил, из-за чего Рада будет работать неэффективно.

По словам политического эксперта Олега Постернака, парламентские выборы в Украине обычно используются как способ разрешения тяжелого внутриполитического кризиса. Это единственная причина для того, чтобы досрочно распустить Раду. В 2022 году предвыборном году для Верховной Рады вероятность такого сценария низкая.

Гораздо более вероятной кажется отставка правительства. Премьер-министра Дениса Шмыгаля "увольняли" всю прошлую весну и осень. Эксперты, журналисты, оппозиция и даже некоторые "слуги народа" на телеэфирах и в кулуарах Верховной Рады прочили ему отставку. На самом деле, вместо нового правительства произошли замены отдельных министерских председателей.

Важно

Не только Аваков и Разумков. Когда в оппозиции Зеленскому появятся новые лица

В этом году судьба Кабмина зависит от успешного выхода из энергетического кризиса. По словам политолога Владимира Фесенко, если власти не смогут пережить февраль без коллапса в виде веерных отключений тепла и света, с 50-процентной вероятностью они будут вынуждены принести правительство в жертву. На этот раз Офису президента нужно поднапрячься с подбором кандидатов на должность премьера, чтобы не повторить прошлогодний эпизод, когда Верховная Рада дважды пыталась назначить первым вице-премьером — министром энергетики Юрия Витренко, председателя правления "Нафтогаза", чтобы в будущем заменить им Дениса Шмыгаля, но голосов не хватило.

Возможным кандидатом на место главы Кабмина, по словам политолога Андрея Золотарева, может стать министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Такие разговоры ходили летом прошлого года. Сам министр их опровергал. Также действующего премьера могут заменить на "ноунейм", как это произошло с самим Денисом Шмыгалем, который не был известен широкой публике до своего назначения.

Очередность выборов: парламентские или сперва президентские?

Очередные парламентские выборы должны состояться осенью 2023, что не очень удачно для Владимира Зеленского, если он планирует баллотироваться на должность главы государства в 2024 году.

"Если президент проигрывает парламентские выборы, он с большой вероятностью проигрывает президентские", — говорит Фокусу Золотарев. Поэтому в прошлом году в депутатских кулуарах заговорили о возможности поменять местами президентские и парламентские выборы.

Технологически, если нардепы ОПЗЖ сдадут мандаты, это не станет основанием для роспуска Рады первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко

Экспредседатель Верховной Рады Дмитрий Разумков до отставки осенью утверждал, что осуществить это законно невозможно. Согласно положению Конституции, пять лет – максимальный срок работы парламента. Если выборы состоятся осенью 2024 года, парламент будет заседать пять с половиной лет, что противоречит Основному Закону.

"Это базовая коллизия, которая всегда появляется, когда у нас есть внеочередные выборы. Срок полномочий парламента — пять лет, это предельный срок. Больше нельзя. Это значит, что лучше работать четыре с половиной года, чем пять из половиной", — объясняет Фокусу Богдан Бондаренко, эксперт по вопросам Конституции.

Пойдет ли президент на нарушение Основного Закона? Политолог Владимир Фесенко рассказывает Фокусу, что команда Зеленского пока не решила для себя этот вопрос. В любом случае, по его словам, необходимость проводить парламентские выборы перед президентскими не является критической. Если выборы состоятся в конце октября 2023, новый парламент появится не раньше конца ноября — начала декабря. Долго будут создавать коалицию и назначать новое правительство. В январе 2024 года начнется президентская избирательная кампания. Каждая политсила, которая пройдет в парламент, будет иметь своего кандидата в президенты. Фракции, создающие коалицию, начнут конкурировать между собой, а не только с Владимиром Зеленским. Это ослабит эффективность нового парламента.

[ + – ] Риск досрочных выборов. Сложный год ждет монокоалицию в Верховной Раде

"Если у Зеленского смогут сыграть на противоречиях между участниками потенциальной коалиции, как у Леонида Кучмы в 1999 году (рейтинг второго президента перед выборами 1999 года составлял 6%. Его команда мобилизовала избирателя, ориентированного на Запад, вывела своего кандидата во второй тур с Петром Симоненко и одержала победу в противостоянии с бывшими коммунистами), у них не будет никакой проблемы с выборами в октябре 2023 года", — отмечает эксперт.

Возвращаем мажоритарку

Альтернативный сценарий, который недавно начали рассматривать на Банковой, определив слабые места команды, — возвращение смешанной избирательной системы. В конце 2021 года депутатская группа "За будущее", связываемая с Игорем Коломойским, подала законопроект, в котором предложила отсрочить переход на пропорциональную систему до 1 января 2027 года, а до этого времени проводить выборы по смешанной системе — 50% по партийным спискам., 50% — по мажоритарным округам. Поскольку смешанная система удобна для любых властей, ведь провести кандидатов в парламент по мажоритарному округу легче, чем по партийному списку, этот законопроект более удачен для Банковой, чем идея с изменением даты выборов.

Если власти не смогут пережить февраль без коллапса в виде веерных отключений тепла и света, с 50-процентной вероятностью они будут вынуждены принести правительство в жертву политолог Владимир Фесенко

"Пропорциональная система не гарантирует Зеленскому на парламентских выборах подконтрольную Раду. Если сохранить пропорциональную систему с открытыми списками, придется создавать коалицию, а смоделировать ее заранее до выборов очень сложно", — отмечает в комментарии Фокусу Олег Постернак.

Пропорциональная система с открытыми списками, по словам эксперта, не превратила выборы в более удобные и демократические, а наоборот, выявила на местных выборах в 2020 году низкую явку, путаницу в бюллетенях и коррупцию при определении места кандидата в избирательном списке. Мажоритарная система тоже неидеальна. Поэтому если депутаты отважатся вернуть смешанную систему, им следует усилить ответственность за подкуп, контроль за избирательным процессом, максимально нивелировать использование админресурса во время выборов и прекратить практику уточнения протоколов, которую применяют для коррекции результатов выборов.

Важно

Зеленский против всех. Выиграет ли президент битву с оппозицией, олигархами и Западом

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", в конце года заявил, что за возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Верховную Раду проголосуют более 300 нардепов. Впрочем, есть "но": возвращение мажоритарной системы нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Пойдут ли депутаты на такой риск, вопрос открытый.

Неожиданные решения: станет ли меньше "слуг" в Верховной Раде?

Сложный год ждет монокоалицию в Верховной Раде. Хотя Давид Арахамия в конце 2021 года утверждал, что вероятность ее распада составляет около 10%, поскольку никто не хочет быть "политическим камикадзе" в преддверии выборов, эксперты считают, что количество "слуг" в команде президента будет постепенно таять.

"Монобольшинство будут испытывать на прочность. Выдержат? Это вопрос. Все будет зависеть от контролируемости ситуации в энергетике. Если удержат ситуацию — удержат и монобольшинство. Если кризис — все посыплется как косточки домино", — рассуждает Андрей Золотарев.

На "Слугу народа" будут давить проекты, которые появились в прошлом году и забирают голоса избирателей у старых партий. Среди них — межфракционная группа в ВР "Разумная политика" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, еще не оформившаяся как политическая сила, партия "Наши" Евгения Мураева, "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана, "Сила и честь" Игоря Смешко.

Важно

Будет жестко и горячо. Почему в 2022 году не осталось мягких сценариев развития Украины

По словам Олега Постернака, в этом году появится запрос на новый политический проект для юго-востока Украины, а также право-либеральную альтернативу "Евросолидарности", особенно с учетом того, что фракция "Голос" в конце прошлого года раскололась и избирателям нужна альтернатива.

"Петр Порошенко на западе Украины надоел. Поэтому в этом году появится что-то похожее на "Голос" или "Самопомощь", кто-то молодой, интересный. Зависит от уровня консолидации нынешних разрозненных проектов. Сергей Притула со своей новой партией может вписаться в это избирательное поле ", — продолжает Постернак.

Президент постарается нарастить рейтинг. В этом году его ждут медийные войны в связи с законом о деолигархизации, острой дискуссией вокруг реформы децентрализации, энергетическим кризисом — и все это на фоне угрозы вооруженной агрессии России. Чтобы удержать избирателей, Владимиру Зеленскому понадобятся неожиданные решения, как в январе-феврале 2021 года, когда в Офисе президента придумали механизм санкций СНБО. Поскольку санкции больше не дают эффекта взорвавшейся бомбы, эксперты прогнозируют громкие уголовные дела и возможные посадки.

"Аппетит у президента разыгрался, он показал себя как решительный человек. Поэтому даю 99%, что будет громкая борьба с коррупцией в сопровождении уголовных дел и возможных посадок в первой половине года", — считает Постернак. По мнению эксперта, атаковать могут как оппозиционеров, так и кого-то из провластной верхушки, чтобы держать баланс.

Важно

Когда весна придет, не знаю. Как выполняют обещания Владимир Зеленский и другие президенты Украины

Начать могут с развития истории об объявлении подозрения в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко в связи с "угольным" делом. По этому делу проходит нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, проведший половину прошлого года под домашним арестом. Довести процесс до сурового вердикта вряд ли удастся. Как минимум нет веских доказательств, да и за Петра Порошенко могут вступиться западные партнеры, давление которых способно изменить планы действующей власти. Но сам уголовный процесс важен для того, чтобы продемонстрировать, что борьба продолжается.