Не только Аваков и Разумков. Когда в оппозиции Зеленскому появятся новые лица

От президентской команды откололся Дмитрий Разумков, который создал свое МФО "Разумная политика" и "откусил" часть депутатов "Слуги народа". После отставки и затишья с жесткой критикой власти выступил Арсен Аваков. Вернулись в медиапространство бывшие премьеры — Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Алексей Гончарук.

Кроме традиционных оппозиционеров в виде ОПЗЖ, "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Батькивщины" Юлии Тимошенко, власти в этом году получили новые лица в стане соперников. От президентской команды откололся Дмитрий Разумков, который создал свое МФО "Разумная политика" и "откусил" часть депутатов "Слуги народа". После отставки и затишья с жесткой критикой власти выступил Арсен Аваков. Вернулись в медиапространство бывшие премьеры — Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Алексей Гончарук.

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А конец года для президента ознаменовался публичным конфликтом с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым. В результате на телеканале бизнесмена удивительным образом начали консолидироваться и новые, и старые оппозиционеры с единой критикой действующей власти.

Политолог Кость Бондаренко отмечает, что такая консолидация против власти в украинской политике случается не впервые, и разделяет оппозицию и просто противников.

На самом деле самый простой путь получать рейтинги — это критиковать действующую власть политолог Борис Тизенгаузен

"К оппозиции я бы отнес Виктора Медведчука, Петра Порошенко, Юлию Тимошенко — это те политические силы, которые имеют хотя бы относительную идеологию. Но говорить, что оппозицией является Разумков, Богдан и другие, кто ушел от него, — я бы не стал. Потому что здесь речь идет не столько о концептуальных идеологических позициях, сколько о личностном противостоянии", — говорит Кость Бондаренко.

Узурпация власти, высокие тарифы, непрофессионализм команды — малая часть того, в чем обвиняют президента и его окружение. К примеру, "Батькивщина" в лице Юлии Тимошенко, еще в марте этого года предлагавшая "слугам" создать коалицию, сейчас ярый критик президента и его команды и выражает готовность, как и вся оппозиция, "спасти ситуацию".

Политсила Разумкова и люди с фотографии

Помимо старых политических сил, в Украине может появиться новая, под руководством Арсена Авакова, который любит публиковать интригующие фото. Последнее, сделанное в день рождения Савика Шустера, — где он запечатлен вместе с экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом, доктором Евгением Комаровским, журналистом Дмитрием Гордоном и другими. Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что такая оппозиция при всех проблемах Зеленского не выглядит как альтернатива действующей власти.

Конец года для президента ознаменовался публичным конфликтом с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым

"Арсен Борисович — с высоким антирейтингом, токсичный человек в публичном плане, а когда антирейтинг на уровне 40%, это бросает тень на других, кто идет с тобой. У Гройсмана нет такого негатива, но он не герой романа украинских избирателей, кроме Винницкой области. По другим регионам он не тянет", — поясняет Фокусу Золотарев.

Другие эксперты тоже не верят, что из "фотографии у Шустера" получится мощная политическая сила. Бондаренко обращает внимание, что в украинской политике уже были случаи, когда сильные лидеры объединялись в одну политическую силу, но это не оправдывало ожиданий.

"Если мы говорим про Авакова, несколько моих источников, близких к нему, сообщили, что он никуда не собирается. В политике он будет присутствовать как человек, который хочет влиять на процессы, но в президенты он не планирует, — говорит политтехнолог Дмитрий Раимов.

Среди всех оппозиционных сил больше всего шансов составить конкуренцию есть у бывшего соратника Зеленского — Дмитрия Разумкова. В ноябре он создал в парламенте свое межфракционное объединение "Разумная политика", куда вошел 21 народный депутат, большинство из которых — "Слуги народа". Разумков также заявил, что начал набирать людей в команду, и анонсировал поездки по Украине.

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"Если он начнет делать правильную кампанию — ездить по регионам, общаться с людьми, лично собирать команду — то сможет набрать со своей политсилой 10–15%. Он уже на старте имеет около 7%, учитывая, что еще ничего не начал делать. Он имеет доступ практически на все телеканалы. И если в него хорошо вложить, сделать красивую кампанию, он имеет большие шансы стать конкурентом Зеленского на президентских выборах", — полагает политолог Денис Богуш.

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Борис Тизенгаузен, эксперт по управлению репутацией, говорит, что вскоре Разумков может столкнуться с новыми для себя вызовами.

"У него есть две проблемы. Первая: если выключить его из телевизора, куда он регулярно ходит, он исчезнет из виду. Вторая: если раньше был Разумков такой хороший против всего плохого, то сейчас у него есть свои депутаты, и каждый новый скандал с его депутатом будет бить по нему лично", — говорит он.

Оппозиционное поле: "Даже те, кто раньше руку не пожимал"

На оппозиционном поле становится тесно — так эксперты описывают текущую ситуацию и указывают: такая сплоченность бывших конкурентов в украинской политической истории не новшество.

"Схоже, оппозиция объединилась минимум дважды. Первый раз — в 2002–2004 годах, так называемая объединенная оппозиция против Кучмы, а также в 2013–2014-м против Виктора Януковича, тогда это была прямая консолидация всех политических сил. Сегодня что-то похожее, но отличие в том, что консолидируются даже те, кто раньше не всегда руку друг другу пожимал", — поясняет Раимов.

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Тизенгаузен говорит, что политики чаще всего сознательно выбирают сценарий критики власти и выстраивают свою карьеру на этом.

"На самом деле самый простой путь получать рейтинги — это критиковать действующую власть. Есть всего два пути украинского политика. Первый — на своем авторитете, на своих достижениях растить рейтинг, что-то строить, показывать результат. Так часто делают мэры, которые переизбираются снова и снова. Второе легче — имея медиаресурс, публично указывать на ошибки власти и получать электоральный балл. Но последние рейтинги показывают, что оппозиция уже начинает между собой делить электоральное поле", — рассуждает Тизенгаузен.

Говоря о политиках, которые находятся у власти годами, эксперты указывают на два ключевых момента.

Первый — у них сформировался стабильный электорат, достигший потолка в росте.

Второй — в отличие от новых лиц, у всех них высокий антирейтинг.

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"У президента несколько проблем, которые ему нужно решить, чтобы следующий год выстоять. Первое — это кадровая неразборчивость, уже несколько раз его подводившая. Второе — нетерпимость к новому мнению, желание все контролировать, то, что он слишком сильно реагирует не на ВВП или макроэкономические показатели экономики, а на цифру в рейтинге. Все понимают, что как только начинаются колебания в рейтинге на 2%, он уже начинает делать ошибки", — говорит Кость Бондаренко.

Эксперты указывают, что украинские избиратели никогда не читают партийных программ, а свои предпочтения определяют сугубо эмоциями и симпатиями. Но, учитывая демографическую ситуацию, предпочтения все же изменились, и есть уже запрос на новых людей.

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"Слуга народа" победила, потому что был запрос на новых, молодых. Можно сказать, что Тимошенко, Медведчук и остальные теряют рейтинги. Они не могут собрать поддержку молодых, для которых они больше несимпатичны. К молодым мы относим 30–40-летних, которые прожили при них какое-то время и поняли, что ничего не изменилось. Гройсман, Смешко, Олег Ляшко — политические пенсионеры. Больших перспектив нет. Сейчас люди продолжают хотеть молодых, профессиональных, понимающих, что делать, но при этом энергичных — это люди 40–50 лет, имеющие понимание, как менять страну", — говорит Раимов.

Эксперты указывают, что, несмотря на критику, рейтинги оппозиционных сил все еще не могут перебить президентский.

"Рейтинг Зеленского сейчас составляет 22–24% по разным оценкам. А его реальный рейтинг, с которым он стал президентом, — это рейтинг первого тура — 30%, а не как считали во втором туре с Порошенко. То есть за 2,5 года просел где-то на 6% — это некритично", — говорит Тизенгаузен.