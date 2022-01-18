СБУ начала расследование избиения главы штаба казахской оппозиции в Киеве

Координатор движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбек Тлеулиев говорил, что ему выбили зубы неизвестные, представившиеся сотрудниками СБУ.

Служба безопасности Украины проводит внутреннее расследование по факту возможного превышения полномочий во время визита 6 января этого года к координаторам движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову. Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос hromadske.

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Тлеулиев утверждал, что его избили неизвестные, представившиеся сотрудниками СБУ. Оппозиционеру выбили зубы и грозили депортацией.

"Учитывая общественный резонанс, СБУ инициировала внутреннюю проверку правомерности действий сотрудников спецслужбы", – отметила спецслужба.

Визит к оппозиционерам проходил в рамках комплекса мер по защите безопасности граждан Украины и иностранцев, находящихся на территории государства, подчеркнули в СБУ.

"Определенные лица из числа граждан Казахстана имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины", – добавили в ведомстве.

Версия СБУ

Hromadske уточнило, что вечером 6 января сотрудники СБУ пришли к Насыпбекову. По словам активиста, его угрозами заставили подписать расписку и записать видео, в котором он сообщил об отказе заниматься политической деятельностью.

Во время проверок в СБУ подчеркивали важность учета "российского фактора" и вероятных провокаций, которые могут дискредитировать Украину на международной арене.

Представители службы говорили, что проверки проходили без нарушений и в рамках украинского законодательства. Правоохранители вели себя вежливо и корректно с Заманбеком Тлеулиевым, отметили в СБУ.

Тлеулиев и его соратники говорили о надежде получить в Украине статус беженца. Оппозиционеры уверены, что на родине их будут пытать.

События в Казахстане

Напомним, что в начале января этого года в Казахстане вспыхнула волна протестов, которая переросла в революцию. Сначала митингующие требовали снизить цены на сжиженный природный газ, а после заявили о полной смене власти в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января попросил у стран ОДКБ ввести войска, чтобы наладить ситуацию. В ответ на его просьбу приняли решение ввести 2500 военных из России, а также Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана.

В генпрокуратуре Казахстана сообщали о 3300 раненых силовиков и 1000 протестующих в ходе протестов.