СБУ розпочала розслідування побиття голови штабу казахської опозиції у Києві
Координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбек Тлеулієв говорив, що йому вибили зуби невідомі співробітники СБУ.
Служба безпеки України проводить внутрішнє розслідування за фактом можливого перевищення повноважень під час візиту 6 січня цього року до координаторів руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбека Тлеулієва та Елдоса Насіпбекова. Про це СБУ повідомила у відповідь на запит hromadske.
Тлеулієв стверджував, що його побили невідомі співробітники СБУ. Опозиціонеру вибили зуби та погрожували депортацією.
"З огляду на суспільний резонанс, СБУ ініціювала внутрішню перевірку правомірності дій співробітників спецслужби", – зазначила спецслужба.
Візит до опозиціонерів проходив у межах комплексу заходів щодо безпеки громадян України та іноземців, які перебувають на території держави, підкреслили в СБУ.
"Певні особи з-поміж громадян Казахстану мають ознаки незаконного перебування на території України", — додали у відомстві.
Версія СБУ
Hromadske уточнило, що увечері 6 січня співробітники СБУ прийшли до Насипбекова. За словами активіста, його погрозами змусили підписати розписку та записати відео, в якому він повідомив про відмову займатися політичною діяльністю.
Під час перевірок у СБУ наголошували на важливості обліку "російського фактору" та ймовірних провокацій, які можуть дискредитувати Україну на міжнародній арені.
Представники служби говорили, що перевірки проходили без порушень у межах українського законодавства. Правоохоронці поводилися ввічливо та коректно із Заманбеком Тлеулієвим, зазначили в СБУ.
Тлеулієв та його соратники говорили про надію отримати в Україні статус біженця. Опозиціонери впевнені, що на батьківщині їх катуватимуть.
Події у Казахстані
Нагадаємо, що на початку січня цього року в Казахстані спалахнула хвиля протестів, яка переросла у революцію. Спочатку мітингувальники вимагали знизити ціни на скраплений природний газ, а потім заявили про повну зміну влади в країні.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня попросив у країн ОДКБ ввести війська, щоб налагодити ситуацію. У відповідь на його прохання ухвалили рішення запровадити 2500 військових із Росії, а також Вірменії, Білорусі, Таджикистану та Киргизстану.
У генпрокуратурі Казахстану повідомляли про 3300 поранених силовиків і 1000 протестувальників під час протестів.