СБУ розпочала розслідування побиття голови штабу казахської опозиції у Києві

Координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбек Тлеулієв говорив, що йому вибили зуби невідомі співробітники СБУ.

Служба безпеки України проводить внутрішнє розслідування за фактом можливого перевищення повноважень під час візиту 6 січня цього року до координаторів руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбека Тлеулієва та Елдоса Насіпбекова. Про це СБУ повідомила у відповідь на запит hromadske.

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Тлеулієв стверджував, що його побили невідомі співробітники СБУ. Опозиціонеру вибили зуби та погрожували депортацією.

"З огляду на суспільний резонанс, СБУ ініціювала внутрішню перевірку правомірності дій співробітників спецслужби", – зазначила спецслужба.

Візит до опозиціонерів проходив у межах комплексу заходів щодо безпеки громадян України та іноземців, які перебувають на території держави, підкреслили в СБУ.

"Певні особи з-поміж громадян Казахстану мають ознаки незаконного перебування на території України", — додали у відомстві.

Версія СБУ

Hromadske уточнило, що увечері 6 січня співробітники СБУ прийшли до Насипбекова. За словами активіста, його погрозами змусили підписати розписку та записати відео, в якому він повідомив про відмову займатися політичною діяльністю.

Під час перевірок у СБУ наголошували на важливості обліку "російського фактору" та ймовірних провокацій, які можуть дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Представники служби говорили, що перевірки проходили без порушень у межах українського законодавства. Правоохоронці поводилися ввічливо та коректно із Заманбеком Тлеулієвим, зазначили в СБУ.

Тлеулієв та його соратники говорили про надію отримати в Україні статус біженця. Опозиціонери впевнені, що на батьківщині їх катуватимуть.

Події у Казахстані

Нагадаємо, що на початку січня цього року в Казахстані спалахнула хвиля протестів, яка переросла у революцію. Спочатку мітингувальники вимагали знизити ціни на скраплений природний газ, а потім заявили про повну зміну влади в країні.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня попросив у країн ОДКБ ввести війська, щоб налагодити ситуацію. У відповідь на його прохання ухвалили рішення запровадити 2500 військових із Росії, а також Вірменії, Білорусі, Таджикистану та Киргизстану.

У генпрокуратурі Казахстану повідомляли про 3300 поранених силовиків і 1000 протестувальників під час протестів.