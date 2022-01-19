"Пели "Батько наш – Бандера": Порошенко и его соратники после суда собрались в ресторане (фото)

Пятый глава государства праздновал решение Печерского райсуда в ресторане "Царское село" в центре Киева. В заведении заметили нардепов от "Евросолидарности" и миллионера Игоря Воронова.

После решения Печерского райсуда Киева о применении к пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" ("ЕС") Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства, политик уехал праздновать в ресторан "Царское село". Об этом сообщили журналисты издания "Украинская правда".

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Порошенко заметили в кругу соратников – нардепов от "ЕС" Ирины Геращенко, Алексея Гончаренко, Виктории Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева и Яны Зинкевич.

На вечере присутствовали журналист Виталий Гайдукевич и пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, пишет "Украинская правда".

По сведениям издания, после Порошенко через 5 минут из ресторана вышел миллионер, совладелец VEK Capital Partners Игорь Воронов.

Ресторан "Царское село" находится в центре Киева на улице Лаврской (возле Киево-Печерской Лавры), в нем предлагают блюда украинской кухни.

Пели "Батько наш – Бандера"

Ирина Геращенко сообщила о слежке за присутствовавшими. По ее словам, Порошенко и его жену Марина поздравляли с новогодними и рождественскими праздниками.

"Ели вкусные драники. Подняли по бокалу вина. "Батько наш – Бандера" тоже пели вместе с Ильей Новиковым. Власть на нашу короткую вечеринку не приглашали, но наружку видели", – отметила нардеп.

Нардепы, по словам Геращенко, собрались на полчаса вместе с представителями Киевсовета и молодежного крыла "Евросолидарности".

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева отреагировала на пост Геращенко и уточнила, что около ресторана была съемочная группа журналиста Михаила Ткача.

Нардеп ответила, что журналистов парламентарии у ресторана не заметили. По словам Геращенко, в случае, если бы съемочную группу увидели, журналистов пригласили бы в компанию. "А вот наблюдение и наружку видели", – заявила Геращенко.

Отметим, что Печерский райсуд Киева арестовал имущество Петра Порошенко и его супруги Марины. Cторона обвинения требовала взять под стражу обвиняемого в госизмене Петра Порошенко с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен.

Госбюро расследований заявило о возможности обжалования решения суда об избрании пятому президенту меры пресечения в виде личного обязательства. Фокус также разбирал, что значит "личное обязательство" для Порошенко.

Напомним, что лидер "ЕС" пошел в Свято-Михайловский Златоверхий кафедральный собор перед заседанием суда.