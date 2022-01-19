"Співали "Батько наш – Бандера": Порошенко та його соратники після суду зібралися у ресторані (фото)

П'ятий глава держави святкував рішення Печерського райсуду у ресторані "Царське село" у центрі Києва. У закладі помітили нардепів від "Євросолідарності" та мільйонера Ігоря Воронова.

Після рішення Печерського райсуду Києва щодо застосування до п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" ("ЄС") Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, політик поїхав святкувати в ресторан "Царське село". Про це повідомили журналісти видання "Українська правда".

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Порошенка помітили в колі соратників – нардепів від "ЄС" Ірини Геращенко, Олексія Гончаренка, Вікторії Сюмар, Артура Герасимова, Сергія Алексєєва та Яни Зінкевич.

На вечорі були присутні журналіст Віталій Гайдукевич та прессекретар Порошенка Святослав Цеголко, пише "Українська правда".

За відомостями видання, після Порошенка за 5 хвилин із ресторану вийшов мільйонер, співвласник VEK Capital Partners Ігор Воронов.

Ресторан "Царське село" розташований у центрі Києва на вулиці Лаврській (біля Києво-Печерської Лаври), у ньому пропонують страви української кухні.

Співали "Батько наш – Бандера"

Ірина Геращенко повідомила про стеження за присутніми. За її словами, Порошенко та його дружина Марина вітали з новорічними та різдвяними святами.

"Їли смачні деруни. Підняли по келиху вина. "Батько наш – Бандера" теж співали разом з Іллею Новіковим. Владу на нашу коротку вечірку не запрошували, але наружку бачили", – зазначила нардепка.

Нардепи, за словами Геращенко, зібралися на пів години разом із представниками Київради та молодіжного крила "Євросолідарності".

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва відреагувала на пост Геращенко та уточнила, що біля ресторану була знімальна група журналіста Михайла Ткача.

Нардепка відповіла, що журналістів парламентарі біля ресторану не помітили. За словами Геращенко, якби знімальну групу побачили, журналістів запросили б до компанії. "А ось спостереження та зовнішню наружку бачили", — заявила Геращенко.

Зазначимо, що Печерський райсуд Києва заарештував майно Петра Порошенка та його дружини Марини. Сторона звинувачення вимагала взяти під варту обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка з альтернативою внесення застави в 1 млрд гривень.

Держбюро розслідувань заявило про можливість оскарження рішення суду про обрання п'ятому президентові запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Фокус також розбирав, що означає "особисте зобов'язання" для Порошенка.

Нагадаємо, що лідер "ЄС" пішов у Свято-Михайлівський Золотоверхий кафедральний собор перед засіданням суду.