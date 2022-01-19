"Великий день": Порошенко пішов до храму перед обранням йому запобіжного заходу (фото)

Політик "попросив Бога очистити Україну від негараздів і випробувань".

П'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді та сприянні тероризму, відвідав Свято-Михайлівський Золотоверхий кафедральний собор перед засіданням Печерського районного суду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це народний депутат, лідер "Європейської солідарності" повідомив у середу, 19 січня, у своєму Facebook.

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За словами політика, він разом з вірянами "просить у Бога очистити Україну від негараздів та випробувань" та подарувати кожному українському дому мир та добробут.

"Нехай у цей великий день (19 січня християни православного обряду святкують Водохреще — ред.) душа буде сповнена світлом, помисли – добром, а серце – любов'ю! Христос Хрещається! У річці Йордан!", — написав Порошенко.

На фотографіях можна побачити, що нардеп відвідав храм разом із дружиною Мариною Порошенко.

[ + – ] Пост Петра Порошенка

Справа Порошенка: передісторія

Нагадаємо, у грудні минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму у провадженні про постачання вугілля з непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей. Як стверджує Служба безпеки України (СБУ), через схеми, у яких брав участь нардеп, проросійські бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними з цього провадження також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм усім загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 15 років.

Раніше, 6 січня, суд заарештував усі активи та майно політика.

17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави та взяв участь у мітингу на його підтримку, який пройшов поряд з аеропортом "Жуляни". Далі нардеп попрямував до Печерського районного суду Києва для участі в засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу. Проте того дня, майже через 12 годин слухань, суддя Олексій Соколов оголосив перерву до середи, 19 січня.

При цьому 18 січня, за даними ЗМІ, суддя все ще перебував у нарадчій кімнаті.

Також Фокус писав про те, що за кілька годин до початку засідання 19 січня під будівлею суду відбулися сутички між правоохоронцями та соратниками Порошенка.