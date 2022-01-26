США согласились заставить Украину выполнять Минские соглашения, — Лавров

Такое обязательство американская сторона взяла на себя во время переговоров Путина и Байдена в Женеве летом 2021 года, заявил глава МИД РФ.

Власти США согласились добиться от Украины выполнения Минских соглашений, в особенности, в части закрепления особого статуса Донбасса в Конституции. Это произошло во время встречи президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня 2021 года. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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По словам дипломата, российская сторона является сторонником "безусловного выполнения Минских договоренностей", которые, как утверждает глава МИД, "Украина саботирует".

"Американцы, кстати, на встрече Путина с Байденом в июне в Женеве, что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, которые были в Минске в 2015 году подписаны, прежде всего в том, что касается обеспечения особого статуса Донбасса", — сказал Лавров.

Напомним, согласно пункту 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года, власти Украины должны были изменить Конституцию, внеся туда положение об особом статусе для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые на данный момент находятся под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР". Помимо этого в пункте 9 говорится о том, что Украина получает контроль над границей с Россией в регионе после проведения в ОРДЛО местных выборов по украинскому законодательству.

Во время пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером 16 июня прошлого года в Женеве президент РФ Владимир Путин заявил о согласии Джо Байдена с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать Минские соглашения. При этом глава российского государства тогда подчеркнул, что вышеуказанные пункты соглашений являются главными, однако Киев хочет сперва вернуть границу под свой контроль, а спустя три месяца провести выборы в ОРДЛО. Кремль считает, что это не соответствует заключенным в Минске договоренностям.

Заявление Лаврова прозвучало на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое, по данным Белого дома, может начаться в любой момент.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников считает, что признаков подготовки Россией нападения на данный момент нет.