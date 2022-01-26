США погодилися змусити Україну виконувати Мінські угоди, — Лавров

Таке зобов'язання американська сторона взяла на себе під час переговорів Путіна та Байдена в Женеві влітку 2021 року, заявив глава МЗС РФ.

Влада США погодилася домогтися від України виконання Мінських угод, особливо щодо закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції. Це сталося під час зустрічі президентів Сполучених Штатів і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна в Женеві 16 червня 2021 року. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РІА Новини.

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За словами дипломата, російська сторона є прихильником "безумовного виконання Мінських домовленостей", яке, як стверджує глава МЗС, "Україна саботує".

"Американці, до речі, на зустрічі Путіна з Байденом у червні в Женеві, що вони досягнуть виконання Києвом його зобов'язань щодо комплексу заходів, які були в Мінську в 2015 році підписані, насамперед у тому, що стосується забезпечення особливого статусу Донбасу", — сказав Лавров.

Нагадаємо, згідно з пунктом 11 Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, підписаних 12 лютого 2015 року, влада України мала змінити Конституцію, внісши туди положення про особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей, які наразі знаходяться під контролем проросійських бойовиків "ДНР і "ЛНР". Крім цього, у пункті 9 йдеться про те, що Україна отримує контроль над кордоном із Росією в регіоні після проведення в ОРДЛО місцевих виборів за українським законодавством.

Під час пресконференції за підсумками зустрічі з американським лідером 16 червня минулого року в Женеві президент РФ Володимир Путін заявив про згоду Джо Байдена про те, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі мають лежати Мінські угоди. При цьому глава російської держави тоді підкреслив, що вищезгадані пункти угод є головними, проте Київ хоче спочатку повернути кордон під свій контроль, а через три місяці провести вибори в ОРДЛО. Кремль вважає, що це не відповідає укладеним у Мінську домовленостям.

Заява Лаврова прозвучала на тлі загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке, за даними Білого дому, може розпочатися будь-якої миті.

Зі свого боку, міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що ознак підготовки Росією нападу наразі немає.