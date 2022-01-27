В ГБР не исключают проведение одновременного допроса Порошенко и Медведчука (видео)

Следственные действия в таком формате, как утверждают в Госбюро расследований, могут проводиться, если показания нардепов будут отличаться.

Следователи могут провести одновременный допрос обвиняемых в госизмене пятого президента Петра Порошенко и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом в ходе брифинга, который проходил 27 января, сообщила спикер Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

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Один из присутствующих журналистов спросил, планирует ли ГБР проводить 31 января одновременный допрос обвиняемых в госизмене Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

По словам Татьяны Сапьян, следователь может проводить следственные действия в таком формате при условии, если показания пятого президента и нардепа от ОПЗЖ будут отличаться.

Спикер Госбюро расследований подчеркнула, что сперва необходимо допросить Петра Порошенко, поскольку силовики уже общались с другим фигурантом "угольного дела" Виктором Медведчуком.

"Порошенко запланировано допросить в качестве подозреваемого (31 января — ред.) по обстоятельствам поставок угля… Следователям важно услышать ответы на вопросы относительно обстоятельств событий и принятых решений", — добавила Татьяна Сапьян в ходе брифинга.

[ + – ] ГБР не исключает проведение одновременного допроса Порошенко и Медведчука (на видео - с 18:18)

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева не стал брать под стражу обвиняемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко. Судья Алексей Соколов отпустил народного депутата под личное обязательство.

После оглашения приговора Фокус объяснял, что означает личное обязательство для пятого президента Петра Порошенко.

21 января Офис генерального прокурора подал апелляцию на меру пресечения для обвиняемого в госизмене нардепа. Силовики будут настаивать, чтобы Петра Порошенко арестовали с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.