У ДБР не виключають проведення одночасного допиту Порошенка та Медведчука (відео)

Слідчі дії у такому форматі, як стверджують у Держбюро розслідувань, можуть проводитись, якщо показання нардепів відрізнятимуться.

Слідчі можуть провести одночасний допит обвинувачених у держзраді п'ятого президента Петра Порошенка та нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це під час брифінгу, який проходив 27 січня, повідомила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Один із присутніх журналістів запитав, чи планує ДБР проводити 31 січня одночасний допит обвинувачених у держзраді Петра Порошенка та Віктора Медведчука.

За словами Тетяни Сап'ян, слідчий може проводити слідчі дії у такому форматі за умови, якщо показання п'ятого президента та нардепа від ОПЗЖ відрізнятимуться.

Речниця Держбюро розслідувань наголосила, що спочатку необхідно допитати Петра Порошенка, оскільки силовики вже спілкувалися з іншим фігурантом "вугільної справи" Віктором Медведчуком.

"Порошенка заплановано допитати як підозрюваного (31 січня — ред.) щодо обставин постачання вугілля… Слідчим важливо почути відповіді на питання щодо обставин подій та прийнятих рішень", — додала Тетяна Сап'ян під час брифінгу.

[ + – ] ДБР не виключає проведення одночасного допиту Порошенка та Медведчука (на відео – з 18:18)

Нагадаємо, 19 січня Печерський районний суд Києва не став брати під варту обвинуваченого в держзраді п'ятого президента Петра Порошенка. Суддя Олексій Соколов відпустив народного депутата на особисте зобов'язання.

Після оголошення вироку Фокус пояснював, що означає особисте зобов'язання для п'ятого президента Петра Порошенка.

21 січня Офіс генерального прокурора подав апеляцію на запобіжний захід для обвинуваченого в держзраді нардепа. Силовики наполягатимуть на тому, щоб Петра Порошенка заарештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.