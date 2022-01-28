Зеленский встретится с иностранными журналистами на фоне угрозы вторжения РФ (видео)

Предполагается, что встреча начнется около 17:15. Беседа главы государства с журналистами будет транслироваться онлайн.

В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с журналистами иностранных СМИ. Соответствующий анонс размещен на сайте главы государства.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

В представительстве украинского лидера сообщили, что мероприятие начнется ориентировочно в 17:15. В каком формате будет проводиться эта встреча не уточняется.

Транслироваться беседа Зеленского с представителями зарубежных СМИ будет на YouTube-канале Офиса президента.

Отметим, что встреча Зеленского с журналистами пройдет на фоне сегодняшнего репортажа американского телеканала CNN о том, что между президентом Украины и американским лидером Джо Байденом состоялся "непростой разговор" в четверг, 27 января. По данным корреспондента, который ссылался на официального представителя Украины, президент США предупредил украинского коллегу о "неминуемом" вторжении РФ, а также о том, что российские войска могут устроить погром в Киеве. Официальные представители Белого дома и Офиса президента эту информацию опровергли.

В прошлом году Зеленский упрекнул СМИ в "раздувании паники" по поводу концентрации российских войск на украинских границах.

В свою очередь Государственный департамент США "видит все признаки" того, что вторжение РФ в Украину произойдет до середины февраля.